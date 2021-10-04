中裕愛滋病新藥歐洲上市 獲里程碑金1.39億元

中裕 (4147-TW) 今 (4) 日公告，受惠愛滋病新藥 Trogarzo 去年在歐洲上市，取得授權行銷夥伴 Theratechnologies 里程碑金 500 萬美元(約新台幣 1.39 億元)。

中裕與 Theratechnologies 的愛滋病新藥上市總里程碑金達 1000 萬美元，其中，愛滋病新藥在歐洲上市一年後，Theratechnologies 需給付中裕 500 萬美元，另外愛滋病新藥銷售達 5000 萬美元時，Theratechnologies 需再支付 500 萬美元。

中裕表示，愛滋病新藥已在德國上市，預計今年還會新增以色列市場，不過受疫情影響，其他國家布局緩慢，包括英國、義大利、法國等。

中裕看好，疫情趨緩、行銷夥伴庫存化告一段落後，市場需求將逐步提升，且 Trogarzo 產能將從無鍚廠轉由韓國三星生物製劑 (SBL) 代工生產，待美國 FDA、歐盟 EMA 完成查廠後，有機會明年中取得認證，Trogarzo 將開始由三星接手生產，屆時整體毛利率將大幅提升、上看 70%。

中裕除了無錫廠外，台灣竹北廠繼取得 GMP 確效後，已進入試產階段，廠區共有 4 個 2000 公升的反應槽，產能僅次台康生 (6589-TW)，該廠區規劃往 CDMO(委託開發生產) 方向，期望增加新的成長動能。