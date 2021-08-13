中裕長期營運看好 董座為股價抱屈

中裕 (4147-TW) 今 (13) 日舉行線上法說，董事長張念原為自家股價抱屈，他說，旗下愛滋病新藥 Trogarzo 銷量雖然受到疫情影響，不過下半年會開始回升，毛利率將同步成長，看好公司近期將有數項研發里程碑，未來 2-3 年表現可期，長期來看，以現在股價是進場好時機。

張念原表示，由於新冠疫情蔓延，過去一年半來，愛滋新藥 Trogarzo 出貨不如預期，行銷夥伴直到今年上半年仍在消化庫存，不過第二季狀況已明顯好轉，銷量季增 10%，預期下半年將逐步回溫，待回到一定水準後，毛利率可望攀升至 40-50%。

中裕為滿足未來市場需求，將 Trogarzo 產能從無鍚廠轉由韓國三星生物製劑 (SBL) 代工生產，預計兩周後向美國 FDA 申請查廠，有機會明年中取得認證後，Trogarzo 開始由三星接手生產，屆時整體毛利率將大幅提升、上看 70%。

張念原指出，未來一年將會達到多項里程碑，其中，Trogarzo 的新劑型 TMB-355 愛滋靜脈推注已完成三期臨床試驗，待整理完資料後會公布解盲結果，預計下 (9) 月向美國 FDA 與歐盟申請藥證。

另外，肌肉注射劑型預期近兩周有望獲得美國 FDA 三期臨床試驗許可，預計臨床將執行 9-12 個月、明年秋天取得許可上市。

張念原指出，公司仍屬於新藥研發公司，從永續經營角度來看，Trogarzo 的市場規模仍小，因此未來 3-5 年研發重點將擺在 TMB365 與 TMB380 的合併療法，終端市場規模上看 100 億美元，是 Trogarzo 的 10 倍以上。

中裕除了無錫廠外，台灣竹北廠繼取得 GMP 確效後，已進入試產階段，廠區共有 4 個 2000 公升的反應槽，產能僅次於台康生 (6589-TW)，該廠區規劃往 CDMO(委託開發生產) 方向，期望增加新的成長動能。