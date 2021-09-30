知情人士：鴻海將買俄州工廠 做為美國首個汽車製造基地

據《彭博》引述知情人士消息報導，美國電動卡車新創公司 Lordstown Motors，在收購俄亥俄州通用汽車工廠不到兩年後，已與台灣鴻海集團 (2317-TW) 幾近達成售廠協議，雙方最快本周宣布這項交易。

此次出售將幫助陷入困境的 Lordstown Motors 籌集現金，對鴻海來說，在他們加速進軍電動汽車領域之際，這代表鴻海在美國第一個汽車製造基地。

雙方均未回應這一報導，知情人士並未透露交易金額。

在通用汽車於 2019 年 3 月停止生產汽車之前，俄亥俄州工廠的設計目標，是每年生產超過 30 萬輛雪佛蘭科魯茲車款。之後通用在當年年底，將工廠賣給 Lordstown Motors。

這一工廠的關閉，曾造成一些政治效應。當時的總統川普一直聲稱要為當地帶來工作，民主黨視此為政見跳票的象徵。

鴻海集團正全力朝電動車發展，並在過去一年推出了一個開放的電動汽車平台，並與 Fisker Inc. (FSR-US) 簽訂製造協議，與泰國國有企業 PTT Pcl 建立了合作夥伴關係。

此前鴻海曾表示，考慮在威斯康辛州建立一家電動汽車製造工廠，作為其在美國的第一個汽車前哨基地。

(本文不開放合作夥伴轉載)