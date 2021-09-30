電池概念股爆紅 美琪瑪、康普分居冠亞軍

Yahoo 奇摩股市今 (30) 日公布今年第三季網友最關注的台灣股市指標，根據台股瀏覽量成長幅度，統計出十大爆紅股，本季網友聚焦在電動車電池材料概念股，美琪瑪 (4721-TW)、康普 (4739-TW) 分別奪下冠亞軍，此外，第三代半導體概念股也是網友關注族群。

Yahoo 奇摩股市表示，台股在上半年創歷史新高後，成交量持續萎縮，包含航運、鋼鐵、半導體等權值股紛紛進入盤整，觀察本季十大爆紅台股榜，則由具電動車題材異軍突起，包含美琪瑪、康普，隔離膜廠明基材 (8215-TW)、電解液添加劑廠聚合 (6509-TW) 均獲網友青睞。

除電池材料外，Yahoo 奇摩指出，電動車也引爆第三代半導體商機，二極體供應商朋程 (8255-TW) 積極研發碳化矽 (SiC) 材質的金氧半場效電晶體模組產品，位居第 3 名，車用 IC 廠台半 (5425-TW)、跨足開發碳化矽基板的太極 (4934-TW) 也分別拿下第 6 名、第 10 名。

今年第三季 Yahoo 奇摩股市網友討論度最高的十大爆紅股依序為，美琪瑪、康普、朋程、創惟 (6104-TW)、明基材、台半、聚和、欣銓 (3264-TW)、矽瑪 (3511-TW)、太極。

ETF 方面，Yahoo 奇摩股市表示，第三季中信兩檔 ETF，包含中信中國高股息 (00882-TW)、中信關鍵半導體 (00891-TW) 分別拿下冠、亞軍，接續則由元大高股息 (0056-TW)、國泰永續高股息 (00878TW) 緊接在後，也凸顯在利率偏低的環境下，高股息 ETF 仍受市場青睞，第 5 名則為元大台灣 50(0050-TW)。