電動車系列2：鴻海MIH進展神速跑得快

萬寶投顧楊惠宇表示，美股 9 月來紛擾不斷，對外有恆大黑天鵝，對內有 FED 縮債、變種病毒、拜登經濟議程不確定以及「美國債務上限」等干擾，因為若不提高債務上限，則美國政府 10 月資金將用盡，和川普執政時期一樣，美國始終有龐大赤字問題。

台股部份 M1B 及 M2「年增率差額」維持 7.9% 高水準，表示流動資金大於定存，市場流動力道仍強，PMI、NMI 製造及非製造採購經理人指數一個維持高檔、一個向上成長，台股基本面沒問題。

萬寶投顧楊惠宇認為，現階段的台股「外扁內豐」，許多個股看起來積弱不振，但骨子裡蘊藏著良好的技術及財報，如同結蛹的蝶，等待時機來臨翩翩起舞。

台灣早期在汽車產業多以代工為主，直到裕隆集團 (2201-TW) 在 2008 年發表自創品牌「納智捷」後才算是有了突破口，可惜雷聲大雨點小，始終打不進主流市場，後繼無力下黯然宣佈退出，而旗下東裕銷售也以破產作收，引起市場一片譁然。



若是以往傳統燃油車，台廠確實難以打敗歐美等國際巨頭，但此次遇到汽車業面臨巨大轉型，由燃油轉至電動，特色為傳統零件減少，但半導體搭載大增，此符合台廠半導體強項，也順利讓許多廠商找到另一片新藍海。



最成功的例子，非鴻海集團莫屬 (2317-TW)，在手機趨向飽和時代，鴻家軍一直要找另一條出路，而需搭載大量半導體的電動車成為最佳選擇，所謂山不轉路轉，孤軍奮鬥難行，眾志可以成城，鴻海有豐富電子業經驗，但對於汽車可是完全新手，加上自創自有品牌需時間累積，於是找上裕隆及台灣數百家大大小小(包括硬體零件、軟體互聯網等) 公司，組成「MIH」電動車平台，企圖要以完整的產業鏈，來迎接這波浪潮。



一台電動車製造，除了硬體外也有軟體需求，包含動力、能源、電腦控制、胎壓偵測系統、及車用晶片、車殼等，當中涵蓋的台灣上市櫃大公司就超過五十家，除此以外知名的外商如寧德時代、德州儀器、三星、微軟等等，也在平台的供應鏈中。



萬寶投顧楊惠宇指出，以車用組件來看台塑 (1301-TW)、台化(1326-TW)、乙盛(5243-TW)；動力系統的強茂(2481-TW)、和大(1536-TW)；能源系統的美琪瑪(4721-TW)、飛宏(2457-TW)；電腦控制系統的力旺(3529-TW)、系統電()；胎壓偵測系統的為升()、同致()；車用晶片的聯發科()、聯詠() 等，可以發現，諸多台灣電子產業中的龍頭都加入了 MIH 電動車平台，結合了眾精英下，也因此從平台成立短短不到一年時間，就有實體產出，超神速進展宣告台廠電動車時代來臨！



而諸如鴻海集團旗下主攻車用 PMIC 產品的天鈺 ()、電子線束的廣宇() 及機構件的乙盛(5243-TW)，都一度成為盤面上的熱門強股。

其中鴻準 () 原為蘋果機殼主要供應商，範圍涵蓋 iPhone、iPad、Macbook 等產品線，同時也是任天堂遊戲機 Switch 的供應鏈，不過面對中國低價搶單，反應在獲利上由 8 元掉至去年 3.34 元，在鴻海電動車當中扮演車殼供應，雖然離實際量產還有一段時間，但已跨出新的腳步！

萬寶投顧楊惠宇強調，特斯拉吸引人的地方，絕不是只在「電動」兩個字，加上了「智慧」才能享有超高本益比，因為代表創新及未來，也就是「自動駕駛」。



自駕車目前是以「3D 感測」對路況進行檢索後，再回報 AI 以進行自動駕駛的技術，目前己可做到適時的給予駕駛人輔助，如倒車警示，防撞系統及道路偵測等，「完全自駕」只能在部份地區，但配合高精地圖及晶片升級，未來範圍將逐漸擴大。



除 ADAS(輔助駕駛系統) 外、電動車本身的電池電源管理、充電等都需要晶片，這也是比起以往燃油車需求更多半導體的主要原因。



台灣晶片廠商龍頭聯發科 ()，日前發布新的毫米波雷達、車用特殊應用晶片(ASIC) 等，在加入 MIH 聯盟後等於直接有了貨源，另外還有車用乙太網路 IC 的瑞昱 ()、先進駕駛輔助系統(ADAS) 的偉詮電 () 都在聯盟名單當中，可以說車用晶片領域，在整個聯盟中扮演著心臟般重要的地位，而鴻海在創立聯盟時早已考慮到這點，在晶片方面準備非常全面，有可能達到完全國產的境地。

萬寶投顧楊惠宇表示，鄰近 10 月，鴻海一年一度的科技展示日即將來臨，先前已經有外流電動車展示品的樣貌，並且獲得網友對外觀上的好評。目前已知加入聯盟的公司超過六百多間，在電動車即將取代汽油車的當下，台灣企業已經做好布局，而我們投資人也必須準備好迎接這波浪潮。

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