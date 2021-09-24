〈鴻海智慧製造〉資訊長：整合AI+雲端應用的智慧製造技術 將成集團轉型關鍵

鴻海 (2317-TW) 近期積極轉型升級，集團資訊長龔培元今 (24) 日表示，除了核心策略「3+3」外，整合人工智慧 AI 與雲端應用的智慧製造技術，更是集團 F2.0 數位轉型的成功關鍵。

龔培元表示，數位轉型是必須的，全球製造業者也都看見了數位轉型的重要性，鴻海在這一波轉型隊伍中當然也不會缺席，近幾年也全力打造虛實整合的智慧製造環境。

龔培元進一步指出，集團鎖定數位技術與智慧製造的融合，透過標準化、模組化、智動化、數位化、人工智慧及行動 APP 等面向，循序漸進逐步優化推動，從智動化到智能化建立現代化營運系統，整合 AI 與雲端應用的智慧製造技術。

其中，IoT 更是智慧製造的關鍵，去年全球連網的感測器、設備等約 500 億個，市值突破 10 億美元，相較 2015 年不到 2.5 億元美元大幅成長；且根據研調機構 HIS 預估，到 2030 年時，全球將會有 1250 億台連網設備，市場規模呈現爆發性成長。

依照鴻海 3 階段轉型升級計畫，包含 F1.0 現況優化、F2.0 數位轉型、F3.0 轉型升級，龔培元重申，透過積極轉型升級、優化生產製造體系，達成「製造的鴻海」轉為「科技與腦力的鴻海」的目標。