葉倫為舉債上限致電麥康奈爾遭拒 民主黨提權宜法案先過10月這關

美國財政部長葉倫為提高舉債上限，周四 (16 日) 致電參議院少數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 尋求支持，但遭回絕，顯示國會的債限談判可能拖上好幾周，債務違約風險升高。消息人士透露，民主黨已提出權宜支出法案，暫時化解美國政府 10 月 1 日後可能斷炊的問題，並運作到 12 月 3 日。

美國正面臨歷史上第 79 次債務違約危機，葉倫多次呼籲國會提高舉債上限，否則目前透過特別措施獲得的資金，將在 10 月中旬到 11 月中旬之間的某個時候用罄。

美國暫停兩年債限的措施已在 7 月 31 日到期，財政部藉由特別措施讓舉債不超過門檻，並維持聯邦政府運作。

針對葉倫請求，麥康奈爾發言人表示，麥康奈爾認為民主黨已經完全執政，想要不計後果加稅和擴大支出，「必須靠自己的力量提高舉債上限，而且民主黨自己就有工具可以辦到。」

財政部官員回應，葉倫將持續與共和黨與民主黨溝通，促成兩黨盡快聯手處理債限問題，避免違約的災難性後果。

民主黨人雖然可以透過預算調解措施，在沒有共和黨支持的情況下提高舉債上限，但他們現階段拒絕這麼做。共和黨則把債限問題和 3.5 兆美元的加稅與擴大社會安全網法案綁在一起，抱持反對立場。

知情人士透露，國會民主黨人正在規劃一項權宜支出法案，讓聯邦政府在 12 月 3 日仍有資金維持運作。該提案還可能為颶風和阿富汗難民提撥緊急支出。