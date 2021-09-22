避免政府關門！美國眾院通過暫停舉債上限至明年底 共和黨誓言反對

美國眾議院周二 (21 日) 以 220 對 211 票通過政府債務法案，讓美國政府能持續運作至少到年底，並暫停債務上限至 2022 年底，以防止潛在的經濟災難發生。

眾議院通過的法案將使政府能持續營運到 12 月 3 日，並且進一步暫停債務上限至 2022 年 12 月。此外，該法案還額外納入 286 億美元用於自然災害救助，以及 63 億美元的阿富汗難民安置資金。

參議院共和黨已經威脅將阻撓該法案，若該案無法通過，民主黨將被迫另尋他路以避免美國政府資金斷炊，或使美國出現歷史上首次債務違約。參議院少數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 表示，共和黨僅支持災害、難民救助的融資獨立法案，而不包含暫停債務上限的法案。

美國國會必須在本月 30 日前通過政府資金法案，避免聯邦政府關門。財政部長葉倫 (Janet Yellen) 曾警告國會領袖，財政部所有的應急措施將於 10 月耗盡。

民主黨批評共和黨在前一次債務上限暫停期間通過鉅額的紓困方案，共和黨則駁斥這次民主黨計劃自行通過 3.5 兆美元預算案，應自行尋找解決債務問題的方法。

參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 向共和黨警告，若無法提高債務上限，恐對經濟和重要的政府福利造成嚴重破壞，他說：「債務上限這場爭論遊戲是在玩火，並把一切風險加諸於美國人民身上。」

目前難以得知若參議院不通過該法案，民主黨的下一步可行舉措為何。債務上限可與 3.5 兆美元預算案結合表決，然而，此舉將使原先混亂、耗時的流程面臨更多阻礙。