【富蘭克林】市場訊息錯綜，Q4行情震盪中展開

聯準會 (Fed) 9 月 FOMC 會議大致如市場預期，雖未就購債規模縮減給出明確時程，但聯準會表示若整體進展大致符合預期，也許很快將有定論，目前市場預期下次 11 月會議宣布、12 月開始執行的機率較高，並且在明年中調整完畢。富蘭克林華美投信建議，第四季行情於波動中應掌握收益與趨勢成長雙原則，宜均衡資產配置，做好長期佈局。

最新經濟預測方面，Fed 調降今明兩年 GDP 預期至 5.9% 與 3.8%，但增長速度仍在長期目標之上；今年通膨率預估則上修至 4.2%，主席鮑威爾也在 28 日的國會聽證提醒，高通膨持續期間也許會超出預期，不過終究會朝長期 2% 的政策目標降溫。

富蘭克林華美投信認為，9 月份成熟市場的貨幣政策風向悄悄轉變，除了 Fed 預告貨幣政策調整外，歐洲央行 (ECB) 決議適度減緩資產購買計畫，表示調整屬計畫原有彈性空間，並非縮減(Taper)；而英國央行雖按兵不動，卻不排除必要時可能在年底前升息，以抑制通膨；澳洲央行則採取「鴿派 Taper」，雖然宣布降低每週購債規模，但原定 11 月結束購債的時程，則延長至明年 2 月，並評估首次升息可能要等到 2024 年。

貨幣政策醞釀「微解封」之際，遇上美國財政預算僵局，而國際油價與天然氣價格走揚、中國限電措施等，則加深市場對供應鏈瓶頸的擔憂，短線訊息紊亂，加上美債殖利率走揚，即便是先前相對穩健的美國股債市，9 月波動亦有上揚情形，第四季也應留意市場波動度增加風險。

富蘭克林華美投信建議，第四季投資科技、中國股票等資產可搭配波動相對較低、具較佳收益機會之全球高收益債資產，於景氣擴張、企業違約率也相對偏低的環境下，有助維繫投資信心，抵禦短線波動。此外，由於體質較弱的企業對基本面變化相對敏銳，因此，觀察高收益債利差變動幅度與方向，亦可作為經濟環境變化的風向球之一。

總結以上，富蘭克林華美投信認為，核心資產應以降低波動度且具收益性的全球高收益債券、特別股資產為主，搭配較具攻擊性的股票類如: 科技資訊、工業與消費服務類、生技醫療及台股，或以定期定額方式，掌握第四季震盪行情中帶來的股債市布局機會。

投資中國警語：中國大陸為外匯管制市場，資金匯出匯入之限制，或新台幣兌換人民幣之限制，而可能有匯率相關風險。

投資證券交易市場交易之反向型 ETF、槓桿型 ETF 及商品 ETF，不得超過本基金淨資產價值之百分之十。本基金主要投資於中國大陸境內之有價證券，雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標；惟風險無法因分散投資而完全消除，投資人應注意本基金可能產生之風險包括流動性不足風險、市場風險 (含國內外政經情勢、兩岸關係之互動、未來發展或法規之變動等)、類股過度集中、產業景氣循環變動等風險，或可能因受益人大量買回，致延遲給付買回價款，遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。另中國大陸為外匯管制市場，資金匯出匯入之限制，或新臺幣兌換人民幣之限制，而可能有匯率相關風險。基於經理公司申請獲得大陸地區合格境外機構投資者之額度及大陸地區相關規定之特定因素，本基金保留婉拒申購或暫停買回之權利。

本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基?? 受存款保險、保險安定基? 或其他相關保障機制之保障。故投資本基? 可能發生部分或全部本? 之損失，最大可能損失則為全部投資? 額。富蘭克林華美投信獨立經營管理。