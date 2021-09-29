〈中國限電〉馬斯克推測中國缺電是因為虛擬貨幣挖礦造成

美國特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克懷疑，中國之所以實施限電措施，都是因為加密貨幣的挖礦消耗大量電能所致。另外馬斯克也提到，雖然特斯拉的生意夥伴也受到限電影響，但是在中國當地的電動車生產「相當順利」。

由美國網路媒體 Vox Media 所主辦的 Code 大會 (Code Conference) 日前在加州開幕，特斯拉執行長馬斯克受邀出席，於會中談到中國人民銀行在 9 月下旬宣布全面禁止加密貨幣的相關服務，他個人推測原因之一可能是中國各地的電力供應不足。

中國當局為了環境問題，出手限縮燃煤電廠。在限電影響下，一些供貨給特斯拉和蘋果 (AAPL-US) 的台灣製造商，在中國工廠也在 9 月下旬臨時停止運作。

市場擔心特斯拉的上海工廠也會受到波及，不過馬斯克表示，不論是用於中國市場銷售或出口到歐洲的電動車，在生產方面都相當順利。

馬斯克對加密貨幣的熱愛廣為人知，而他的大膽言論也時常造成比特幣等加密貨幣的行情波動。他 28 日在 Code 大會提到，加密貨幣根本目的就是為了削弱中央集權政府的力量，而他們 (意指中國當局) 應該也對此感到反感。

美國在虛擬貨幣監管的聲音也愈來愈大，馬斯克對此表示，政府應該不太可能破壞虛擬貨幣，但有可能延誤發展，他個人希望美國政府不要採取任何動作。