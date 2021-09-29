【路博邁投信】路博邁投資長觀點：中國政策轉型及其對亞洲市場的啟示

@作者：Yan Taw (YT) Boon，研究總監－亞洲

本週投資長觀點邀請 YT Boon 擔任客座作家。

去年 11 月，螞蟻金服的 IPO 突然喊停，當時沒什麼人意識到這起事件竟然為中國全面且深度的法規與監管改革揭開了序幕。直到過去這幾個月，各界才看清中國正在大舉調整政策方向。

無論是「共同富裕」、改善生育率、或是擴大內需消費，北京頒佈的政策改革其實都不是新鮮事。2001 年，中國為了推動經濟持續發展，以基礎建設投資與資本支出作為政策目標，並帶動電信、石油及天然氣、與金融類股走揚。到了 2010 年代，中國改以內需消費與服務業作為施政重點，進而催生今日大家耳熟能詳的電子商務、社群媒體、以及美食外送平台等網路科技巨擘。



現在，中國進一步往價值鏈上游邁進，從過去鼓勵內需消費與網路服務，轉向打造高品質產業與先進製造業，當中包括電動車、可再生能源、工業物聯網、以及具高度戰略意義的半導體產業。

本土冠軍企業

在這一次的政策轉型過程中，哪些產業將淪為輸家？到目前為止，網路遊戲、電子商務、甚至是補教產業都受到政策衝擊。今年初，路博邁主題式研究團隊以騰訊、阿里巴巴等大型電商業者，以及從網路遊戲到直播等各種網路內容供應商作為中國市場的研究焦點。

然而，接下來我們是否該開始走避中國呢？當然不會，反而更應利用這次機會調整佈局中國的方向，聚焦那些有望受惠於此次政策轉型的產業與企業。

故此，我們認為現行的兩大全球投資主題－「5G 聯網」與「可再生能源－將在佈局中國的策略扮演更加重要的角色，因為「5G 聯網」與「可再生能源」是中國實現政策新目標的關鍵推手－例如產業自動化、機器對機器通訊（物聯網）、以及提高能源使用效率。中國政府希望達到科技硬體自給自足的目標－特別是半導體，因此那些有望成為「本土冠軍」的 IC 設計與代工企業，未來將進一步展現投資吸引力。

審慎調整佈局

對於投資人而言，調整佈局中國的策略可能不是件容易的事。

中國政府在今年 7、8 月開始發佈各項政策聲明，全球新聞媒體大肆報導。然而，在那之前我們便已開始調整佈局，並發現許多本地投資人也在採取行動。當時，那些顯而易見的贏家企業很快就漲翻了天，但是耐心等待的投資人最後迎來進場良機：中國公佈的經濟數字不如預期，加上當地房地產市場表現疲弱，過去幾個星期贏家企業的投資評價變得更具吸引力。我們認為只要法規監管的不確定性居高不下，投資人就得審慎調整佈局。

儘管亞洲擁有龐大投資機會人盡皆知，但是這些機會不只侷限在產業自動化、物聯網、與 5G 等題材身上－例如日本擁有世界一流的機器人企業，以及台灣擁有領先全球的半導體與硬體公司；同時間，目前在中國表現受阻的消費與網路相關投資主題，在其他亞洲國家仍充滿投資機會。

多元配置，全球佈局

舉例來說，我們有機會在印度與印尼發掘亞洲的下一個阿里巴巴。目前，印度與印尼正處於 10 年、20 年前中國的經濟發展階段，且目前數位化的程度仍相對偏低。儘管如此，我們已在這些國家看到各種本土與區域型的「超級 APP」－例如行動銀行、叫車服務、電子商務、美食外送、與手機遊戲。



此外，亞洲文創席捲全球，亦是值得投資人掌握的機會。南韓的半導體產業雖然舉世聞名，但是真正讓世界看到南韓的，其實是擁有數百萬粉絲的韓流文化（K-pop）與手機遊戲。防彈少年團光是一場線上演唱會就能吸引世界各國超過 1 億人次的觀眾收看，光是售票收入、演唱會周邊商品、網路獨家內容與粉絲互動，便可為防彈少年團的母公司帶來數千萬美元的收入。由此可知，網路速度越來越快，加上遍佈全球的粉絲，正在催生快速發展且規模龐大的新產業。

儘管亞洲最大的經濟體－中國－正經歷週期性經濟成長趨緩以及政策轉型的陣痛期，但是我們認為未來中國將出現新的「工業 4.0」投資機會，且其他亞洲國家的產業發展日益多元，觸角不斷向全世界延伸，意味著亞洲未來的經濟發展不會只握在單一區域經濟龍頭的手中。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文所含資訊反映文件編製日觀點，其資料來自路博邁認為可靠之來源。路博邁並不對本文件內任何資料之正確性為任何陳述或保證，亦不保證這些資料所為之任何估計、預測或意見將會實現。本處所表達之意見，可能在文件發布後隨後續條件變化。本資料僅供參考，本公司並不針對個人狀況提供投資建議，投資人如欲進行投資，應自行判斷投資標的及其投資風險，並承擔投資損益結果，不應將本資料內容視為投資之唯一依據。本文提及之個股僅供說明之用，不代表任何金融商品之推薦或建議，亦不代表基金未來投資。