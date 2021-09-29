iPhone 13交期拉長 越南防疫害的？供貨到10月中旬有望改善

日經亞洲引述知情人士報導，購買 iPhone 13 系列新機的消費者今年等待時間比過往長，原因是越南的防疫措施影響工廠運作，而蘋果這四款新手機的相機模組有大量零組件在當地組裝。

供應鏈消息來源表示，iPhone 13 四款新機都使用感光元件位移式光學防手震 (OIS) 功能，而 iPhone 12 僅最高階的 Pro Max 使用，這迫使供應商必須在越南嚴格防疫且不影響品質的情況下，設法提高產量。

該名人士說，原本預期蘋果 (AAPL-US) 今年新機推出會相對順利，因為 iPhone 13 只有小改款，而且蘋果已經準備許多重要零組件

消息來源說：「組裝廠仍能生產 iPhone 13，但相機模組的庫存水準偏低。現在我們束手無策，只能每天掌握越南疫情發展，等待他們提高產量。」

另一名業界主管說，供貨情況最快 10 月中旬可望改善，因為越南南部某個重要的相機模組工廠最近幾天逐步恢復生產，該工廠這幾個月反覆停工和復工。蘋果拒絕對此報導置評。

蘋果官網顯示，在其第三大市場中國，iPhone 13 512GB 天峰藍目前的等待時間多達五個禮拜，同款式在日本也需等上五周，美國則要等待四周。

iPhone 13 mini 在美國、中國和日本的購買等待時間，也介於 7 到 10 天。

越南在美中貿易衝突後，躍居亞洲製造重鎮，但南部省份從 4 月迄今受到 Delta 病毒嚴重影響，胡志明市和鄰近的製造中心平陽省都在受波及範圍。

中國限電影響 PCB 供應？

除了越南廠難以復工，蘋果還面臨晶片荒、中國限電等挑戰，中國限電已使江蘇、浙江和廣東省供電中斷。

Isaiah 研究公司資深分析師 Eddie Han 說，越南疫情的確讓 iPhone 13 系列新手機面臨相機模組供應受限的問題，但影響應該在可控範圍，他比較擔心中國限電會影響印刷電路板 (PCB)、材料和石化供應鏈，這可能影響 iPhone 在年底三個月的供應情況。

根據日經掌握消息，包括鴻海 (2317-TW)、和碩 (4938-TW)、立訊大致未因中國限電受到太大影響，但停產引發的連鎖反應值得觀察，供應商也擔心 10 月會有另一波停電。