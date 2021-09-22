iPhone 13交期較前代更長！瑞信：可能需求更高或供應更緊繃

雖然 iPhone 13 與去年上市的 iPhone 12 相比並沒有太大的提升，但蘋果 (AAPL-US) 官網上顯示的初始交期卻比 iPhone 12 更長，這表明 iPhone 13 需求更旺，或者供應減少。

瑞信分析師 Matthew Cabral 報告寫道，截至週一， iPhone13 所有機型都比去年推出的 iPhone 12 相等機型的交期更長。

該分析師追蹤蘋果網站的關鍵市場上的 iPhone 13 初始交期。他發現，高階 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 約較 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 的交期約多了 2 週。

Cabral 的追踪顯示，價位較低的機型也比前一代同階級的交期還長。超過 2/3 的 iPhone 13 和 iPhone Mini 基本型的交期超過一週，對比 iPhone 12 入基本型僅有 1/4 如此。

在所有市場中，高價位的 iPhone 13 Pro 和 Pro Max 的交期都較基本型 iPhone 13 長超過 3 週，可能表明消費者更屬意高階機型，這對蘋果來說是個正面消息。另一方面，他指出，最便宜的 128GB 記憶體選項中，基本型和 mini 型的交期最長。

Cabral 寫道，交期漫長可以是初始需求粗略代表，但供應狀況的變動也可能是個關鍵未知數。

「整體而言，要從交期數據中得出關於 iPhone 13 需求的明確結論還為時過早，尤其是因為供應限制可能會讓與去年同期相比的結果扭曲。我們將密切關注銷售趨勢，以利更準確解讀蘋果第二年的 5G 時代表現。」

蘋果擺脫日前疲弱的大盤影響，週二上升 0.34%，收 143.43 美元。

美銀證券分析師 Wamsi Mohan 週二報告提到，中國民族主義復甦，可能成為 iPhone 中國銷售危機。他認為，目前為止，蘋果處理與中國間的關係尚算妥適，但估計如果 iPhone 在中國的銷量每下降 10%，就會減少約 400 萬至 500 萬部 iPhone 銷量，或衝擊營收 40 億美元。

「蘋果與中國的關係是獨一無二的，因為中國是其產品和服務的巨大市場，而且蘋果通過其製造和龐大的開發者社區在中國創造了大量就業機會。」他補充。

Mohan 估計，2022 財年 iPhone 的銷量將達到 2.1 億部，其中中國銷量約 4000 萬至 5000 萬部，但他指出，中國當局更嚴格限制電玩遊戲的作法可能衝擊蘋果的 App Store 銷售成長。