中國1～8月規模以上工業企業利潤降至年增49.5%

周二 (28 日) 中國統計局公布 1～8 月全中國規模以上工業企業利潤總額人民幣 5.6 兆元，年增 49.5%，前期 57.3%。8 月規模以上工業企業利潤年增 10.1%，前期 16.4%。

資料來源: 中國統計局

中國統計局表示，1～8 月份，規模以上工業企業中，國有控股企業利潤總額人民幣 1.8 兆元，年增 86.9%；股份制企業利潤總額人民幣 4 兆元，年增 54.9%；外商及港澳台商投資企業利潤總額人民幣 1.5 兆元，年增 37.5%；私營企業利潤總額人民幣 1.6 兆元，年增 34.4%。

1～8 月份，在 41 個工業大類產業中，37 個產業利潤總額呈現年成長，1 個產業轉虧為盈，1 產行業持平，2 個產業下滑。主要產業利潤排名前三大分別是，石油、煤炭及其他燃料加工業利潤總額年增 24.71 倍，石油和天然氣開採業年增 2.65 倍，非鐵金屬冶煉和壓延加工業年增 1.78 倍。

至於其它重要產業中，電腦、通信和其他電子設備製造業年增 34.8%、汽車製造業年增 5.5%。

此外，1～8 月份，規模以上工業企業營收達人民幣 80 兆元，年增 23.9%，前期 25.6%；營業成本達人民幣 67 兆元，年增 23%；營利率為 7.01%，較去年同期提高 1.2 個百分點。

中國統計局認為，儘管受到疫情復發和水災衝擊及去年基期較高影響，8 月規模以上工業企業利潤仍可保持穩定成長。但需要留意的是，大宗物資價格仍在高檔、國際物流成本高、晶片短缺等問題仍在推升企業成本，企業利潤持續穩定恢復面臨較多挑戰。

