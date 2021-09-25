〈紐約匯市〉恒大破產恐慌壟罩 美元走高 周線收紅

美元兌一籃子貨幣周五（24 日）創下一周最大單日百分比漲幅，因為陷入破產危機的中國恒大集團所帶來的不確定因素，幫助美元從前一交易日的大幅下跌中反彈。

紐約尾盤時段，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數（DXY）上漲 0.291%。DXY 本周上漲約 0.09%。

中國恒大集團欠下 3,050 億美元的債務，由於該集團現金短缺，錯過周四（23 日）償還 8,350 萬美元境外債券利息的支付期限，令投資人懷疑該集團是否會在 30 天寬限期屆滿前償還這筆債務，若恒大破產，恐將給中國金融體系帶來系統性風險。

此前隨著疫情逐漸好轉，美國聯準會（Fed）周三（22 日）宣布，最早將在 11 月開始縮減每月債券購買規模，並釋出可能比預期更早升息的訊號，美元因此走揚。

周四由於中國政府向金融體注入新資金，以及恒大集團宣布將為一筆境內債券支付利息後，美元周四曾出現約 1 個月以來最大單日跌幅。

FXStreet.com 資深分析師 Joseph Trevisani 表示，美元正處在少見的多種利多因素情況下，包括美國的經濟較大多數競爭對手強，投資人對恒大與中國不透明的政經體系存有擔憂，再加上 Fed 似乎已做好縮減購債與升息準備。

美國堪薩斯聯邦準備銀行總裁喬治 (Esther George) 表示，美國就業市場已滿足 Fed 縮減購債的測試要求，重點是 Fed 持有巨額債券，讓拍板決定升息時間的問題變得複雜。

英鎊周五走軟，兌美元貶值 0.30% 至 1.3675 美元。前一日由於英國央行發表鷹派言論，英鎊創自 8 月 23 日以來最大單日漲幅。

歐元兌美元貶值 0.25% 至 1.1707 美元。美元兌日圓貶值 0.38% 至 110.73 日圓。

中國在宣布全面封殺加密貨幣後，比特幣暴跌近 6.12% 至 42,154.75 美元，以太幣下跌 8.43 至 2,888 美元，瑞波幣下跌 7.26% 至 0.93 美元。

截至周六（25 日）台灣時間約 6:00 價格：