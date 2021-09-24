英國9月消費者信心指數降至-13 低於市場預期

根據歐洲研究機構 GfK 在週五 (24 日) 公布的最新調查數據顯示，由於人們對能源帳單、食品價格和稅收上調的擔憂日益加劇，對經濟前景更為悲觀，英國 9 月消費者信心指數因此大幅下跌。

數據顯示，英國 9 月消費者信心指數從 8 月的 - 8 降至 - 13，低於市場預期的 - 8，創下 4 月份以來的新低，也創下 2020 年 10 月以來的最大單月跌幅，當時英國新冠肺炎確診病例激增導致政府當局重啟封鎖措施。

GfK 客戶戰略總監 Joe Staton 表示：「本月所有指標均有所下跌，顯示出消費者對於個人財務狀況和來年的經濟前景更為擔憂。」其他調查也指出，英國經濟成長放緩和民眾和企業面臨的成本壓力不斷增加，都使得市場更為悲觀。

該數據發布前一天，英國央行 (BOE) 宣布維持基準利率維持在 0.1% 不變，資產購買規模維持在 8,950 億英鎊不變，但也警告，供應鏈問題將持續干擾產出，因此下調今年第 3 季經濟增長預期，並預計年底通膨率將略高於 4%。

英國央行仍在控制遠超預期的通膨，觀察全球成本和物價指標，有愈來愈多證據顯示通膨壓力仍將持續。英國此前公布 8 月 CPI 年增 3.2%，增幅為 2012 年 3 月以來最高。

央行表示，天然氣價格飆升恐對通膨預期構成「嚴重上行風險」，同時警告，通膨率可能在明年第 2 季維持在 4% 以上。