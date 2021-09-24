土耳其央行意外降息100個基點 里拉急貶觸及歷史低點

土耳其央行周四 (23 日) 意外降息 100 個基點，從 19% 降至 18%，促使土耳其里拉急貶破 8.80，一度觸及 8.8020 上方的歷史低點。

由於土耳其 8 月的通膨率仍達 19.25%，市場普遍預計，土耳其央行將維持利率在 19%。自 3 月份以來，土耳其一直維持這一利率水準。

不過，土耳其央行總裁 Sahap Kavcioglu 近幾周表示，將更多地關注核心通膨率，即扣除了食品、能源價格波動後的通膨率，似乎已在釋放調整利率預期，而土耳其 8 月核心通膨低於 17%。

美元兌里拉走勢 (圖表取自 Zero Hedge)

過去土耳其總統 Recep Tayyip Erdogan 一再強調，央行必須降息以抑制飆升的通膨，由於這一理念與經濟學觀念相違背，此前幾任總裁均未執行這一原則，而屢遭解職。

土耳其央行貨幣政策委員會表示，由於核心通膨率降低以及疫情期間供應受到衝擊，因此需要降息。委員會呼應聯準會的看法，表示近期的通膨是「暫時性的」。

Blubeay 分析師 Tim Ash 表示，土耳其央行的決定很可笑，但不太出乎意料， Erdogan 得到他所想要的東西。

降息之後，土耳其里拉應聲貶值，里拉匯率快速跌至 8.7537 兌 1 美元，接近歷史新低。多年以來，土耳其里拉一向是新興市場表現最差的貨幣之一。