〈智慧顯示展〉默克、康寧同聲看好面板景氣 將盡力滿足客戶需求

智慧顯示展 Touch Taiwan 登場，面板上游材料大廠默克、康寧 (GLW-US) 均看好今年面板景氣可望延續，且目前整體市場庫存水準低，供給吃緊，將盡力滿足客戶需求。

兩大廠也展出一系列新技術，其中默克推智慧窗戶、液晶天線等新技術應用。

默克今年將特用材料事業體更名為電子科技事業體，聚焦可撓式 OLED、MicroLED、液晶等應用，其中，MicroLED 是與新創公司錼創共同開發，瞄準透明顯示器發展，也推出 eyrise i350 隱私玻璃、智慧天線 licriOn 液晶材料，看好未來智慧窗戶、低軌衛星商機。

台灣默克董事長李俊隆表示，將配合客戶持續拓展場域經濟、場域應用，整體面板景氣持續樂觀，在疫情帶動居家辦公、居家娛樂需求，推升顯示器需求暢旺，有利大尺寸面板、電視出貨。

台灣康寧總經理曾崇凱也指出，近期市場變動快速，加上供應吃緊，客戶庫存水準低，將緊密與客戶溝通，滿足需求，不過並未多談價格調漲議題。

至於與夏普的合約糾紛，曾崇凱不評論法律事件，但康寧將持續跟客戶保持良好關係。

康寧也在本屆智慧顯示展中，展出最新玻璃技術，同時發表帶狀陶瓷基板 Corning Ribbon Ceramics、具有抗微生物功效的塗層添加劑 Corning Guardiant。