WSJ：波音計畫參與Virgin Orbit的SPAC上市融資

《華爾街日報》引述知情人士報導，波音 (BA-US) 已承諾投資維珍集團旗下的衛星發射公司 Virgin Orbit，為後者今年稍晚的 SPAC 上市計畫提供支持。

知情人士透露，Virgin Orbit 計畫與 NextGen Acquisition Corp 合併，並在那斯達克上市，目標估值約 32 億美元，波音將藉由上市後私募投資 (PIPE)，為 Virgin Orbit 的 SPAC 併購交易提供部分資金。

據了解，其他 PIPE 投資者還包含私募股權公司 AE Industrial Partners，波音曾在本月初宣布和專注於航太、國防市場的 AE Industrial Partners 建立策略合作夥伴關係，後者將協助波音擴大和管理旗下風險投資基金 HorizonX Ventures。

目前不確定波音是直接透過 HorizonX Ventures 來投資 Virgin Orbit，還是藉由與 AE Industrial Partners 的合作關係進行投資。

針對上述報導，AE Industrial Partners 截稿至並未回應評論請求，知情人士稱，上市細節最快週一公布。

Virgin Orbit 今年已成功發射 2 顆衛星，晉升為能夠提供經飛行認證硬體的小型衛星發射服務供應商。