波音737 Max於上海試飛 朝在中國復飛邁出一步

一架在中國接受監管機構飛行測試的波音 737 Max 周三 (11 日) 在上海升空，可能是這一機型朝在中國復飛邁出的第一步。在中國，波音 737 Max 飛機已經停飛約兩年半。

根據 FlightRadar24，這架飛機在當地時間 09:24 起飛，沿著海岸向東南而行，然後飛往海面上空。網站沒有顯示測試飛行的目的地，但中國航空博客上的照片顯示，它降落在南方約 150 公里的舟山普陀山機場。

波音公司在舟山有一個 737 MAX 的工廠，負責安裝內飾和噴塗機身圖案。

波音不願針對在中國的試飛發表評論，但表示，隨著驗證程序完成，公司正持續與全球監管機構合作。

在印尼和衣索比亞發生事故、共導致 346 人死亡後，中國於 2019 年 3 月份率先停飛波音 737 Max 機型。儘管美國去年年底，已經取消這一機型飛機的禁飛令，歐洲和其他國家很快跟進，但是中國的監管機構迄今都並未批准。

中國民航總局尚未針對此事發表評論。知情人士表示，在飛行測試之後，中國的監管機構預計將發布一份評估報告，並在飛行員培訓開始之前，將其公布以徵求意見。

波音執行長 Dave Calhoun 上個月表示，他預計 737 MAX 可在年底前獲得中國復航批准。