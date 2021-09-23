〈焦點股〉CCL族群掀比價行情 台光電、聯茂漲勢凌厲

銅箔基板 (CCL) 族群持續獲外資看好，今 (23) 日再度掀起比價行情，眾家大廠各擁題材，其中，供貨 5G 手機無鹵素材料的台光電 (2383-TW) 漲勢凌厲，最高衝上 251.5 元，創歷史新高，聯茂 (6213-TW)、騰輝電子 (6672-TW)、台燿 (6274-TW) 等同步大漲逾半根停板。

台光電 8 月營收表現亮眼，5G 手機及雲端需求強勁，將有利營收及毛利向上，台光電開發高速 CCL 產品，應用在第四代伺服器 Whitley 平台，己正式量產，第三季出貨將較第二季更強。

大量買盤今天湧進 CCL 族群，台光電大漲逾 7%，最高來到 251.5 元，改寫新天價；聯茂盤中勁揚逾 8%，最高來到 170.5 元，攀上 2 年新高；騰輝、台燿漲幅同步拉大，均上漲逾半根停板，買氣相當熱絡。

受惠 WFH 商機，筆電、平板材料出貨暢旺，聯茂、台燿、台光電 8 月營收全數繳出創新高的佳績，台光電獨家供貨 iPhone 5G 手機類載板材料，聯茂以 5G 基地台 / 伺服器著墨較深，而台燿在 5G 基地台、網通交換器產品市場具有較高的滲透率。

5G 手機進入出貨旺季，加上銅價自高檔回落，CCL 廠材料成本壓力也紓解，法人看好各廠第三季獲利表現，隨著明年高頻高速市場新需求開出，技術上的升級將推動 CCL 產品單價、毛利率及進入障礙的門檻，明年營運可望加速成長。