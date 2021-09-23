華固砸44.88億元標下南港建地875坪 將規劃興建頂級辦公大樓

北市土地開發總隊今 (23) 日標售南港靠近捷運昆陽站一處 875 坪土地，由華固建設 (2548-TW) 以加價 8 成，總價 44.88 億元得標，得標單價每坪 513 萬元，創南港土地實價單坪新高價，華固將規劃興建頂級辦公大樓。

華固今天拿下的南港 875 坪建地，對面就是國產實業 (2504-TW) 的都更開發案，從開標結果可看出開發商看好南港前景，尤其是南港路兩側的軸帶，將是南港未來幾年的發展亮點。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，近年台北市土地交易南港一直都是熱門的區段，主要過去南港土地利用主要都是工業為主，不過隨著台北市都市擴張發展與產業外移，加上南港鐵路地下化，工業區也陸續重劃或變更做為住商使用，台北市的東區門戶計畫更讓南港能見度大增，近年南港地區也出現許多高額的土地交易，許多大型建商與壽險也積極參與南港的投資案。

此次標售土地面積為 875 坪，總共吸引 5 封投標單，上市櫃建商有華固、遠雄 (5522-TW) 等進場投標，底價 25 億元，土地使用分區屬於特定商業區，最後由華固建設加價 8 成，以總價 44.88 億元得標，得標單價每坪 513 萬元，而實價登錄過去南港土地成交單價最高價紀錄為每坪 420 萬元，此次標脫後該土地一舉成為南港的新地王。

華固建設總經理洪嘉昇指出，標得的的這筆台北市南港建地，會全部規劃興建頂級辦公大樓，預計請照時間需要 2 年。

台北市南港的東區門戶計畫相關策略基地分布於忠孝東路南北二側寬約 4.5 公里範圍內，官方投入為期 4 年之開發計畫，引動民間 8 年投資，近年已經吸引許多大型開發商與壽險公司大舉投資，加上原本的傳產地主也引資進行開發，帶動南港的地價與房價上揚，甚至在北市商辦缺貨的狀況下，還帶動南港的商辦價格與租金也同步走揚，南港成為台北市房市的亮點。