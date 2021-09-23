臉書高層人事大變動！13年老將卸任科技長 交棒給硬體部門主管

臉書 (FB-US) 迎接高層人事近年最大變動，臉書科技長施洛普佛 (Mike Schroepfer) 周三 (22 日) 盤後表示將於明年卸任，交棒給目前的硬體部門主管，此消息可能代表硬體將在臉書未來扮演更吃重的角色。臉書盤後股價小漲，稍微收復收盤挫跌約 4% 頹勢。

施洛普佛已在臉書效力 13 年，接下來將轉任公司第一名高級顧問，未來替臉書培育技術人員，並監督人工智慧 (AI) 發展，科技長一職由 Reality Labs 負責人博斯沃斯 (Andrew Bosworth) 接任。

施洛普佛卸職，正逢臉書遭遇一連串爭議之際。根據華爾街日報 (WSJ) 日前的報導，例如，臉書內部研究顯示，公司對 Instagram 危害青少年心理健康一事知情，臉書平台在墨西哥被毒販用來招募殺手等。

而把科技長交棒給 Reality Labs 負責人，則可能與臉書在硬體方面的企圖心有關。今年稍早，臉書宣布進軍「元宇宙」，這將是虛擬實境 (VR) 頭戴裝置「Oculus」部門的發展重點，這個月還發表與雷朋 (Rayban) 合作智慧眼鏡，與新一代 Portal 視訊裝置。

臉書執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 表示，博斯沃斯上任後，還是會繼續帶領 Reality Labs，並推動臉書在 VR 和擴增實境 (AR) 方面的發展。

博斯沃斯在推特回應施洛普佛的推文中，為後者在臉書「史詩般的 13 年」喝采。施洛普佛則說，這是一個艱難的決定，他仍熱愛臉書並對未來感到期待，但未來將花更多時間投入公益和陪在家人身邊。

臉書科技長。圖: AFP

人事異動消息出爐後，臉書盤後股價小漲 0.52%。臉書稍早收盤重挫 3.99%，以每股 343.21 美元作收，因公司表示低估了蘋果 iOS 隱私政策對廣告業務的影響，並承認蘋果讓用戶自行同意廣告追蹤的隱私新規，讓廣告商在臉書平台投放廣告費用更高，也更難觸及用戶。

根據臉書，蘋果 iOS 網站第 3 季轉換率 (訪客轉換為客戶的比率) 少報約 15%，不同廣告商間存在很大差異。

臉書財務長 David Wehner 曾在第 2 季財報會議上警告，蘋果 iOS 系統的隱私新規對營收有潛在的影響，到第 3 季更會有重大影響。