iOS隱私保護更新上路 分析師憂臉書Q2營收恐縮水20億美元

在關注臉書 (FB-US) 第 1 季財報之餘，有分析師表示，蘋果即將推出的隱私保護設計恐使臉書第 2 季面臨近 20 億美元的營收損失。

蘋果即將在周一 (26 日) 推出一項更新，即在 iPhone 用戶安裝 App 時通知詢問是否願意讓 App 追蹤手機資訊，以限制廣告追蹤。

行動廣告分析師 Eric Seufert 表示，若有 80% 的用戶拒絕 App 開發者追蹤手機資訊，臉書第 2 季營收恐面臨 7% 跌勢，以臉書去年第 4 季收益計算，這相當於近 20 億美元。

這項即將在周一上路的隱私保護機制在發表時一度引發眾多 App 開發者不滿，其中就包含臉書。臉書去年透過媒體刊登整版廣告，公開批評蘋果透過反市場競爭行為，傷害仰賴個人化廣告為收入的小型企業，並警告大量 iPhone 用戶拒絕追蹤恐傷害自家的數位廣告業務。

但在去年疫情爆發不久後，臉書也順勢推出「Shops」網購功能，讓用戶能夠透過臉書或 instagram 進行商品瀏覽甚至購買，Evercore ISI 網路研究主管 Mark Mahaney 認為，這項策略可望為臉書創造數十億美元的新收入來源。

Refinitiv IBES 數據顯示，華爾街預計臉書第 1 季營收將達 237 億美元，較去年同期增長 34％。分析師表示，隨著企業重新開放，尤其是小型企業，臉書的主力廣告營收可望再度成長。