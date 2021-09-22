小摩CEO：Fed明年可能被迫採取激烈政策行動

摩根大通 (JPMorgan Chase)(小摩) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 警告，既使已盡可能緩解市場對於通膨和利率的擔憂，聯準會 (Fed) 明年仍可能被迫採取激烈的政策行動。

Fed 將於週四 (23 日) 的 9 月利率會議釋出更多縮減購債細節，並發布通膨和利率預期，主席鮑爾 (Jerome Powell) 曾經暗示，央行可能於今年稍晚啟動縮減購債行動。

「若通膨高到一種程度，迫使 Fed 必須緊急撤回流動性，市場將會出現劇烈反應。」戴蒙認為，Fed 可能會在明年的某個時間點採取行動。

「Fed 不可能總是做到先發制人，有時它們也會面臨到必須被動因應的情況。」戴蒙稱道。

市場認為，目前 Fed 面臨的最大不確定性在於通膨路徑，數據顯示，美國 8 月消費者物價指數 (CPI) 年增率達 5.3%，自 7 月創下的 13 年高點小幅回落。

鮑爾一再重申，通膨飆升僅為暫時情況，但戴蒙認為，通膨確實有一部份是暫時的，有一部份則不是，一旦高通膨延續至年底，決策者可能必須接受部分物價上漲情況仍持續存在的事實。

戴蒙表示，這種情況已經持續很長一段時間，因此他不認為到了年底，人們還會繼續抱著通膨只是暫時情況的想法。不過，若身處於高通膨環境，全球經濟成長依舊穩健，擔憂情緒可望獲得緩解。