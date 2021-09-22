〈Fed會議前瞻〉聯準會面臨五大提問 除了購債線索 利率點狀圖也受矚目

美國聯準會 (Fed) 預定台灣周四凌晨宣布 9 月貨幣決策，市場關注主席鮑爾談到縮減購債的具體時間表，並期待會後公布的利率點狀圖是否顯示更多官員預測明年將升息機率。

市場普遍預期聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將按兵不動，但鮑爾可能在 9 月會後記者會中暗示何時開始縮減購債。投資人也期待經濟、通膨和利率預測點狀圖，以下是最受關注的五大議題：

1、有關縮減購債的具體時間表

多數 Fed 官員已經公開表示支持年底前縮減購債，目前市場預期最快 11 月採取行動，但最近經濟數據疲弱，可能降低量化寬鬆 (QE) 退場的急迫性。

Fed 目前每月購買 800 億元公債和 400 億美元抵押擔保證券 (MBS)，如果真的開始退場，減少購買的順序和速度也令人好奇。鮑爾 7 月曾說，會同時減少購買公債和 MBS，市場則有一派認為，Fed 可能先減少購買 MBS、或以較快速度結束 MBS 收購。

投資人也想知道 Fed 是否會把 QE 退場和具體的數據扣連在一起，例如失業率達到某種改善幅度。因此 11 月 2 日至 3 日例行會議前發表的 10 月就業報告，可能是決定 Fed 會在 11 月還是 12 月縮表的關鍵。

2、2022 年升息機率提高？

7 月會議的利率點狀圖顯示，18 名官員中有 7 人預測 2022 年將有一次升息，儘管預測中位數仍顯示官員共識為 2023 年才會升息。如果這次發布的通膨預測上升，可能有更多 FOMC 官員加入 2022 年升息的陣營，讓鮑爾的「耐心」說受到進一步挑戰。

Fed 將首次公布 2024 年點狀圖。彭博調查的大多數分析師仍預期，點狀圖將顯示 2023 年才會升息、且會升息兩次，第一次發生在下半年。也可能預測 2024 年才會啟動升息，並調升三次。

3、高通膨是暫時還是持久現象？

升息時間表主要可能取決於 Fed 想要先看到經濟改善，還是將迫於不斷攀高的通膨壓力而行動。物價漲勢若減緩，將支持鮑爾對高通膨只是過渡現象的說法。

目前通膨連結交換利率合約的斜率趨平，代表市場預測消費者物價指數 (CPI) 的年增幅已經觸頂。

不過，供應鏈中斷、變種病毒可能引發新的封鎖，都是預測通膨時的變數。預料 9 月公布的數據將顯示，各官員對通膨風險將升溫還是降溫沒有一致看法。

4、經濟預測

Fed 每年 3 月、6 月、9 月和 12 月會議後公布經濟、通膨和預測，如果數據顯示 FOMC 官員認為經濟成長和就業市場落後通膨情勢，就可能影響 Fed 政策正常化的腳步。

一些投資人擔心，美國經濟可能陷入停滯性通膨 (stagflation)，即物價壓力上漲，但經濟成長停滯不前。根據美銀本月發布的報告，在停滯性通膨時期表現突出的資產，正吸引不少投資人買進。

5、鮑爾任期

鮑爾四年的任期將在 2022 年 2 月截止，雖然市場多數人預測美國總統拜登將讓鮑爾連任，但一些民主黨進步派支持其他人選，並曾批評鮑爾忽略金融改革和氣候變遷。拜登將在今年秋天拍板 Fed 主席人事。