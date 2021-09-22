末日博士：各國央行正陷入債務陷阱 恐重演經濟危機

有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授 Nouriel Roubini 表示，經濟危機似乎正再度重現，並且是由債務陷阱所引發的。

Roubin 在接受採訪時表示，當新冠肺炎疫情爆發，相關防疫封鎖措施對全球經濟造成衝擊，寬鬆的貨幣政策和刺激性財政政策被認為是支持金融體系的必要條件，但結果是極端的。他認為，目前正處於債務超級週期。

Roubin 也表示，如今各國央行正陷入了債務陷阱當中，但是，有鑑於私人和公共債務如此之高，如果央行試圖逐步縮減貨幣政策，股債市場、信貸市場、經濟都存在崩盤的風險，無法使政策利率正常化。

因此，Roubin 認為，阻力最小的路徑，將是在通膨率較高的情況下，以固定利率消滅名目債務的實際價值。但是，利率更高、成長更慢將是不可避免的，並有可能出現停滯性通膨。

Roubini 先前曾抨擊，拜登已就職半年，經濟政策延續川普政府的大方向，帶有濃厚的新民粹主義色彩，並造成巨大的債務增長，終將釀成停滯性通膨。

他指出，雖然拜登並未像川普公開強烈要求弱勢美元，也沒有恫嚇聯準會 (Fed) 為自己政策創造出的巨額預算赤字埋單，但是拜登政府所實施的種種政策，同樣需要與 Fed 更加密切合作，造成實質上已經進入永久性債務。

在這樣的情況下，如果通膨僅小幅上揚，Fed 就將選擇「善意忽略」，否則就必須收緊貨幣政策來抗通膨，而後者必然導致市場崩盤和嚴峻的衰退。