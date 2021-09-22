美國FDA准許進口日本福島等地食品 僅剩台韓中港澳未解除禁令

日本農林水產省於週三 (22 日) 表示，美國食品暨藥物管理局 (FDA) 宣布解除自從日本福島核災發生後所實施的日本產食品進口規定，包含福島縣在內共 14 個縣所生產的稻米、香菇 (椎茸) 等 100 個品項可出口到美國。目前還有台灣、南韓、中國、香港、澳門共 5 個國家地區仍禁止。

FDA 於美國時間 21 日宣布解除針對日本福島縣等共 14 個縣的食品進口禁令，包含稻米、香菇、野生菇類及小松菜等品項都可進口到美國。

美國過去之所以實施相關禁令，是因為擔心 2011 年 3 月發生的福島核災，恐汙染食品等產品。

根據日本農林水產省，自從福島核災發生後，日本出口到美國的食品總額大約減少 20 億日圓。

美國是日本食品第三大出口地區，相關禁令解除之後，未來的市場規模可望持續擴張。

日本於 2011 年發生 311 大地震後，日本食品遭到全球共 55 個國家地區禁止進口、或必須在進口時附上檢驗證明。如今美國宣布廢除相關禁令，只剩下 14 個國家地區仍實施相關規定；實施進口禁令的國家，也只剩台灣、南韓、中國、香港、澳門，共 5 個國家地區。

日本農林水產省表示，在 4 月的美日元首峰會上，日本首相菅義偉向美國總統拜登提及相關事宜，是促成美方解除禁令的原因之一。