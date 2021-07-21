中國恆大公司債遭遇信心危機 多檔折算率跌至不足五成

中國債市參與者正以實際行動表明對恆大的信心迅速衰減，中國證券登記結算公司最新將恆大旗下多檔公司債折算率下調至不足五成，多位交易員表示早已無法接受其作為協議回購質押品。

據中國證券登記結算公司網站數據，「19 恆大 01」的標準券折算率最新為 0.47，較 4 月時 0.7 左右的水平明顯回落，這意味著恆大債券的持有人通過質押式回購進行融資的空間大幅壓縮。

該債券由中國恆大境內核心子公司恆大地產集團發行，在去年 9 月恆大戰投危機爆發後，這一折算率曾一度跌至 0.43 的低位。數據並顯示「19 恆大 02」的折算率最新也已降至 0.49。

本週恆大頻頻遭遇利空襲擊，週一 (19 日) 子公司的存款被銀行申請凍結，週二 (20 日) 湖南兩住宅項目一度遭當地住建局暫停銷售，雖然當日午後重新恢復網簽備案，但恆大港股本週前兩個交易日累計跌幅仍達 25%，為 2015 年以來最大。其旗下在岸公司債折算率進入 7 月以來的快速下調，進一步反映了市場對恆大財務狀況的擔憂加劇，部分恆大境內債券本週曾觸及歷史低點。

據多位境內資金交易員稱，其所在機構已很長時間不接受恆大債券作為回購交易的質押券。因未獲授權公開評論，交易員要求匿名。

在境內交易所市場進行質押式回購時，資金融入方通常需要把持有的信用債按折算率換成標準券，折算率由證券登記結算機構計算，調整折算率是防範回購業務風險的主要手段。據之前的文件，折算率調整會綜合考慮評級調整、資訊披露情況及結算公司內部信評結果等因素。

中國中誠信六月份發布的評級報告顯示，恆大地產集團以及相關債券仍擁有 AAA 級的最高評級，但將其列入了觀察名單。

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