政策衝擊淡化 法人看好Q4消費旺季點燃陸股多頭

隨著政策對陸股衝擊逐漸淡化，投信認為，隨著黃金週與消費旺季即將到來，在內需拉抬下可望帶動陸股新一波的上攻動能。

根據統計，歷年 10 月陸股平均上漲機率達 7 成以上，各指數的平均漲幅在 1.3% 至 3.6%，以上證指數與滬深 300 指數來看，歷年 10 月平均分別可以繳出 1.32% 與 1.69% 的好表現，而 MSCI 中國指數平均漲幅更達到 3.6%。

保德信中國品牌基金經理人許智洋表示，過往包括中秋節、十一長假的「金九銀十」，是啟動第四季消費潮的序幕，加上雙十一網路購物、年底消費旺季，以及延伸至隔年農曆春節前的採購潮，預料將帶動陸股展開新一波成長動能。

以 A 股來說，隨著半年報揭露完畢，上半年 A 股上市公司合計實現營收同期成長 26.2%，與 2019 年同期相比也增加 24.7%，顯示陸股企業已完全擺脫疫情陰霾，在業績不確定因素消除之下，有利資金持續流入市場支撐陸股走勢。

從資金面來看，外資仍持續流入 A 股市場，且北上資金日平均流入量高於往年，統計今年以來累積淨流入逾 2500 億人民幣，已超越 2020 全年淨流入的 2089 億，隨著中國在全球資本市場地位逐漸提升，外資流入 A 股的趨勢將不會因為短期波動而有所改變。

受天候與疫情影響、房地產市場緊縮、碳排放規範緊縮、反壟斷監管政策等多項因素影響，近期中國經濟數據已顯露疲軟跡象，富蘭克林坦伯頓大中華基金經理人黎邁祺評估，官方可望透過加快地方政府專項債券發行等較為寬鬆的財政政策，以及微調貨幣政策支持經濟表現，抵銷負面因素影響，應有助提振市場信心。

雖然政策變化可能對市場投資造成不確定性，但黎邁祺認為，這種偏差是短暫的，因為股價主要是由企業透過營收來維持其獲利的能力所驅動，預期中國股市仍能為長期投資人提供不錯的投資機會，包含受益於創新、科技與消費成長等投資主題。