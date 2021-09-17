【普徠仕觀點】波動性的回歸非熊市 而是買進的訊號

單從股票市場的表現來看，過去四到六週似乎遵循了前 12 個月風險性資產 (註 1) 持續反彈的主軸，然而當考慮其他市場時，就會出現截然不同的情況，美元轉強跟核心債券市場的強勁反彈都是熊市的典型特徵。

那麼，是時候讓股票投資人採取更防禦性的立場了嗎？也許還不是時候。總體來說，我們仍處於景氣循環擴張週期的早期階段，這對股票來說是一個有利的環境。雖然股票市場的波動性已開始增加，且到年底之前都可能持續上升，我認為任何回檔都應該被視為買入機會，而不是反彈即將結束的跡象。

要理解為什麼今年秋季股市的波動可能不是一個熊市迫在眉睫的信號，我們需要考慮過去幾個月推動市場的宏觀發展，最近核心債券市場的反彈已經造成了很多混亂，因為同時出現了通膨上升跟強勁的經濟活動，這些特徵通常會導致利率上升而不是下降。某些推動債券市場反彈的力量，如投資人調整部位跟季節性模式都是技術性的，但基本面的力量則起了更多作用。

中國經濟放緩將產生全球性的影響

例如，雖然成熟經濟體的增長仍然強勁，但新一波新冠肺炎疫情的爆發引起人們擔憂這種情況是否會持續下去，投資人不是擔心成熟市場 - 通常接種了大量疫苗，並且能以最小的干擾應對爆發，而是擔心中國未來可能爆發的疫情，疫苗效力不佳和對新冠肺炎的 “零容忍” 態度，以及政策緊縮，引發中國增長急劇放緩的擔憂，中國約佔全球國內生產總值的 20%(註 2) 以及全球大宗商品需求更高的比例，因此大幅放緩可能會影響全球。

另一個重要基本面因素是疫情使全球供應鏈陷入混亂，全球短缺對供需雙方造成壓力。這導致全球經濟數據出現一些疲軟跡象。

在這種略微不穩的背景下，聯準會 (Fed) 表示是時候減少資產購買了。就其本身而言，這通常不會引起太多警示；然而，全球增長前景放緩加上美國緊縮的政策，已經開始削弱投資人的信心，隨著信心減弱，關注價格的投資人傾向購買較低風險的資產，如美元和政府債券。

除了央行資產購買的支持外，美國財政部也將耗盡其在聯準會的現金帳戶，促使流動性大幅增加。因此在過去六個月中，源自美國聯準會資產購買的流動性，使得美國財政部增加了 1.2 兆美元的支出。流動性激增往往會推升資產價格，而在過去幾個月，流動性似乎已經進入公債市場以及風險資產市場。

不幸的是，隨著年底接近，財政部在聯準會的現金帳戶幾乎耗盡，美國財政部將重建其現金緩衝。因此，我相信我們正處於一個從流動性不斷擴大，走向流動性收緊的轉型世界。對於風險資產而言，未來的世界極不可能像過去那樣溫和。

壓抑許久的需求可能會繼續推升風險性資產

總而言之，我預計今年秋季股市波動性將上升，主要原因有以下三個：

全球經濟成長因新冠病毒擴散和中國監管政策而放緩 美國聯準會縮減其資產購買 過渡到流動性較低的世界

我相信這將是一個股市波動性更高的世界，但不會完全看空股市。首先，我們仍處於景氣循環擴張週期的早期階段，仍有大量的被壓抑需求，在未來幾個季度將被釋放到世界舞台上。其次，我們預計中國當局將在未來幾個月會控制放緩的成長率並開始推出一些支持政策。

(註 1) 受到價格波動性影響的資產，例如股票、房地產、貨幣、高收益債等。

(註 2) 資料來源：IMF

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簡而言之：我們將離開對風險資產強勁支撐和低波動性的時期，並進入仍具有支撐性的景氣循環週期，但流動性狀況的下降可能會導致更高的波動性。在我看來，這種新的波動將為投資人提供機會，而不是預告著熊市直接出現。