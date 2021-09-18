無懼台股震盪 8月台股基金規模、金額逆勢增長

受疫情與市場不確定衝擊，台股陷入盤整震盪，但仍不影響市場投資台股意願，根據投信投顧統計，8 月份投信發行基金包括台股基金與台股平衡型基金，在基金規模、定時定額扣款人數、定時定額扣款金額上，全數呈現正成長，反觀海外股票基金同期不增反減，呈現「內熱外冷」氣氛。

根據統計，8 月份台股基金規模 3587.95 億元，規模單月增加 46.3 億元，定期定額金額月增幅更高達 4.24%，台股平衡型基金同期定期定額金額也有 1.5% 的增幅，但海外股票基金同期扣款金額反而減少 3%，整體規模單月也下降 28.04 億元至 4379.72 億元。

保德信投信表示，8 月全球股市呈現震盪中走高，美股 S&P500 指數與 MSCI 世界指數的漲幅分別為 2.9% 與 2.35%，那斯達克指數更是大漲 4% 之多，相較同期台股 1.41% 的漲勢更凌厲。

不過看好台股企業獲利持續調升，且經濟基本面展望成長趨勢未變，使得台股在震盪行情下反而帶動整體台股投資買氣增溫。

保德信金平衡基金經理人廖炳焜表示，儘管近期融資變化加深台股於高檔區間的震盪幅度，但企業獲利持續上修，使台股本益比更具投資吸引力，隨著感恩節與聖誕備貨潮即將來臨，預期在終端消費需求的驅動之下，將推升消費性電子類股、傳產製造業與航運類股的企業獲利動能，並進一步挹注股價表現。

廖炳焜說明，儘管聯準會暗示今年底可能啟動縮減購債計劃，但市場認為最快 2023 年才有可能進入升息階段，代表即使購債逐步縮減，市場仍具備充裕的資金動能，配合全球暢旺的終端需求，可望持續為台灣出口與企業獲利提供支撐。

施羅德投信認為，從產業面來看今年下半年至明年上半年，半導體成長動能可望延續，如晶圓代工、ABF 載板、矽晶圓等，其客戶已在預定未來一年產能，報價趨勢往上。

另外，車用 IC 缺貨，使得今年車市不如預期，需求延至明年；而今年零件缺貨、疫情停工，運輪量能不夠，明年需求遞延，或需要建立安全庫存的還有電源管理等特殊應用 IC、筆電、電視、網路交換器、伺服器、單車、衣服、鞋子等消費品。