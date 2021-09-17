康舒綠電建置達150MWp 全台最大滯洪池太陽能電廠啟用

電源供應器大廠康舒 (6282-TW) 子公司台康日能，今 (17) 日舉辦台糖 A 區滯洪池浮力式太陽能電廠總啟用儀式，是台灣最大滯洪池光電案；康舒總經理許介立表示，截至 9 月，康舒全台綠電投資建置容量近 150 MWp，且綠能事業毛利率較佳，隨著比重提升，將有助改善毛利率表現。

台糖 A 區滯洪池浮力式太陽能電廠總啟用儀式案場總投資 30 億元、總建置容量達 62.3 MWp，台康日能也成為目前國內最大滯洪池水面型光電廠投資商。

許介立表示，中長期康舒創能目標為 500MWp，預計 3 年內達標，除了太陽光電外，也評估投入生質能循環經濟的領域，因此預計與多個綠電發電平台合作籌組綠電聯盟。

此外，因應淨零碳排與碳中和政策，許介立透露，康舒也正建立金仁寶集團的綠電電力銷售平台，並積極地與多家用電大戶洽談簽約，也將積極參與儲能電廠的投資及建置，以多元化能源發展為目標。

台康日能也結合康舒的技術，導入能源管理系統 (EMS) 整合完整儲能，並透過雲端電網分散式電廠 (VPP)「需量調度」快速反應掌握需量、增強多元電力能源非配，有效整合多元能源類型。

台糖 A 區滯洪池浮力式太陽能電廠案場區分為嘉義公館、高雄典寶溪 D 區、嘉義溪墘、彰化萬興四放，年發電電約 8295.74 萬度，每年可減少的碳排量達 4.39 萬噸，可提供 2.28 萬戶一年用電量。

台康日能表示，浮力式光電系統設計，可隨水位變化自行調節，不影響滯洪池既有的防洪作用，兼顧綠電效益與環境生態保護，耐風設計專業的浮台，結構強度能安然度過颱風季，設備均在地製造，以兼具綠能發電、防洪功能及維持地區自然生態。