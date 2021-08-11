〈康舒股東會〉車電客戶年底放量 2023年營收占比破1成

電源廠康舒 (6282-TW) 新任董事長許介立今 (11) 日表示，未來除了傳統電源業務外，車電及綠能更是成長雙引擎，其中車電明年營收佔比可望達 5%、2023 年可望再翻倍達到 10%。

許介立表示，電源供應器還是最主要成長來源，但藉由客戶、產品組合上的改變，從過去聚焦在桌上型電腦，未來朝智慧家庭、IoT、5G 以及伺服器，尤其在雲端方面，包含 AWS、微軟等客戶都積極投入加強建設。

車電方面，許介立表示，目前手上有 2 個客戶，包含一個純電動車新創公司，該客戶預計年底開始販售新車款；另一則是傳統車廠，積極跨入油電混合車以及純電車領域，預計明年初會有新品推出。

綠能方面，許介立表示，目前手上太陽能投資發電容量達 137MW，但未來不單單是投資，也要著墨創能、節能，從太陽能等綠色能源發電，做到儲能達到電網消峰填股，並透過智慧電錶達到節能。

許介立進一步指出，車電相關今年營收佔比較小，但預計明年開始放量後，可望占整體營收 5%，後年更將翻倍來到 10%；至於綠能業務，今年占比已經達約 10%，中長期來看，許介立認為，電源營收佔比 6 成、車電、綠能將各 2 成。

許介立強調，康舒處在一個很好的產業，過往很多不需要電的物品現在都需要，當變成理所當然的時候，產業就會有很大的量及規模，現在要思考的是提升效能在使用數量越來越多下，減輕用電負擔，長期就是從電廠、儲能、創能節省電力。