〈康舒股東會〉缺料衝擊！董座下修全年成長

電源廠康舒 (6282-TW) 新任董事長許介立今 (11) 日表示，目前在手訂單狀況不錯，但缺料、運輸衝擊出貨，現在看來全年無法達到原先設定的 2 位數成長目標，但可保持成長。

許介立表示，從訂單來看雖然符合成長的目標，但疫情跟缺料影響嚴峻，出貨狀況可能不如預期，且並不是只有康舒面臨缺料，客戶也有缺料問題，同步影響拉貨動能。

不過，許介立指出，今年營運還是會保持成長，同時也會藉由集團資源解決缺料問題，像是仁寶 (2324-TW) 就提供不少協助，跟金寶 (2312-TW) 也有 3 個合作案，由金寶提供終端產品、康舒提供電源，結合集團資源發揮 1 加 1 大於 2 的綜效。

依照康舒預估，筆記型電腦電源配適器全年會有些許衰退，但燃料電池發電系統相關電源，可達成預期目標，整體電源產品仍可成長。

展望明年，公司預期隨著疫情的穩定及供需恢復，加上低軌道衛星、運動器材電源漸有斬穫，手機電源明年更上看兩位數成長，將迎來另一個成長及擴充版圖的一年。

許介立強調，康舒在技術上仍維持在產業界領導的角色，只是在主動接觸客戶、產品推廣上面可以有更多進步，不能認為說花香蝶自來，必須要主動展現給客戶。

康舒第二季每股純益 0.34 元，較首季 0.16 元倍增，上半年每股純益 0.5 元；康舒 7 月營收 18.47 億元，月增 15.2%、持平去年同期；累計前 7 月營收 116.28 億元，較去年同期略減 1.3%。