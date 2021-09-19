〈Q4產業景氣〉四大汽車組件業者看晶片短缺將改善 旺季動能升溫

汽車零組件業者今年前三季業績持續成長，但增幅多低於預期，原因在於，海運出貨不順以及車用晶片供不應求，不過，多家業者包括麗清 (3346-TW)、劍麟 (2228-TW)、廣華 - KY(1338-TW) 和橙的 (4554-TW) 等，仍看好第四季傳統旺季，預期晶片短缺問題有望逐步改善，逆風因素消退中，營運升溫。

麗清前 8 月合併營收 34.77 億元，年增 38.87%，儘管已創下同期高點，但麗清表示，實際上受到全球車用晶片供不應求的狀態，中國各品牌車廠整車生產節奏明顯放緩，進而影響交車速度，造成 40-50% 的訂單有遞延出貨狀況。

不過，麗清觀察，最新中國汽車經銷商庫存預警指數於 8 月仍持續降低，隨著馬來西亞疫情逐漸走穩，預料晶片短缺問題有望在第四季產業旺季前，逐步改善，並帶來一波回補庫存訂單。

劍麟前 8 月合併營收 24.94 億元，年增 26.76%，不過，劍麟同樣指出，今年以來晶片短缺問題干擾品牌車廠生產節奏、加上缺櫃、原物料上漲等議題猶存，造成主要客戶拉貨力道不穩，所幸第四季將至，客戶需求開始有回溫跡象。

劍麟浙江廠 (原大陸展示架事業處) 已通過客戶第一、第二階段樣品驗證，目前進入最後階段的樣品驗證，預計第四季驗證通過後開始試量產

而廣華 - KY 前 8 月合併營收 44.82 億元，年增 29.97%，廣華表示，主要客戶保持良好的拉貨力道，但疫全球車用晶片短缺問題無法解決，導致中國各品牌車廠整車生產節奏的問題顯現，部份新車訂單有遞延出貨，尤其合資品牌受限於晶片短缺壓力，產量較去年同期減少 24%。

廣華也認為，晶片短缺問題有望在第四逐漸看到改善，預期品牌車廠在庫存去化後的備貨力道將增溫。

橙的前 8 月合併營收年增 29.7% 至 2.84 億元，對於後市，橙的認為，雖仍有全球車用晶片供需失衡的不利因素，但逐步進入歐美雪胎出貨旺季，整體營運動能仍可望升溫。

橙的正積極深耕歐美輪胎通路和知名經銷商，力拚加入新產品和新通路，增添新成長動能。