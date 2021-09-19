蘋果新機沒驚喜、Gogoro將赴美掛牌、中鋼10月盤價開平 本周大事回顧

蘋果 2021 年秋季發表會登場，發表全新 iPhone 13 系列產品，但外界認為今年度改款並未有太大驚喜，國內電動機車龍頭 Gogoro 則拋出震撼彈，將赴美與 SPEC 公司 Poema 合併、掛牌上市，而中鋼開出的 10 月盤價全面開平，主因是部分市場仍受疫情影響；以下是本周大事回顧：

蘋果 2021 秋季發表會 iPhone 13 小改款沒驚喜

蘋果 2021 年秋季新品發表會在台灣時間 15 日凌晨登場，全球有超過 200 萬名觀眾線上收看蘋果 YouTube 直播，蘋果發布旗艦新機 iPhone 13 系列、新 iPad、全新 iPad Mini，以及 Apple Watch Series 7 等多款新品，不過 iPhone 13 系列新手機，與前一代相比並未有太大升級驚喜。

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Gogoro 赴美掛牌 將與 Poema 合併明年 Q1 上市

電動機車大廠 Gogoro 16 日宣布，與 Poema Global Holdings Corp. 達成最終併購協議，雙方將以 Gogoro 的企業價值 23.5 億美元 (約新台幣 650.5 億元) 合併，交易完成後，合併公司 Gogoro Inc. 將以新的股票代碼 GGR 在美國那斯達克 (Nasdaq) 上市。

通過本次併購，Gogoro 預計籌募超過 5.5 億美元 (約新台幣 152.2 億元) 的資金，目標明年第一季完成此項併購暨私募增資上市交易。

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長線展望佳 台積電 16 日除息不到 10 分鐘完成填息

晶圓代工龍頭台積電 16 日進行除息，為首度將季配息由 2.5 元調高至 2.75 元，除息參考價為 604 元，在晶圓代工漲價、基本面強勁、蘋果新機發表等題材帶動下，開盤不到 10 分鐘就完成填息，也是季配息以來，第五度首日就完成填息。

另一方面，因應 2050 淨零轉型商機，台積電 16 日也與台灣中油簽署天然氣碳中和計畫合作意向書 (MOU)，未來將由台灣中油提供符合碳中和產品認證的天然氣給台積電使用，雙方也共同宣示支持環保、減碳理念。

鴻海斥逾 10 億元 與泰國國家石油成立合資公司

鴻海 14 日宣布與泰國國家石油公司 (PTT) 透過線上儀式簽署合資協議，正式在泰國打造電動車垂直整合生產據點；鴻海出資 12.88 億泰銖、約 10.84 億元，持有新設公司 40% 股權。

鴻海表示，新工廠第一階段規劃 2-3 年時間，達年產能 5 萬輛製造目標，並在未來擴展到每年 15 萬輛產能；並從設立新工廠為出發點，未來 5-6 年逐步建立生產製造系統、供應鏈管理和工程研發中心，投資金額 10-20 億美元規模，泰國東部經濟走廊 (EEC) 地區是未來潛在設廠據點之一。

中鋼 10 月盤價開平 Q4 季盤走揚 平均漲幅 1.32%

中鋼 15 日開出 10 月月盤及第四季季盤，月盤全面平盤，季盤除了低碳棒線平盤外，其餘每公噸調漲 1500 元，整體開出平高盤，平均漲幅 1.32%，中鋼表示，邁入第四季鋼鐵傳統旺季，原預期終端需求可持續增溫，但部分地區如東南亞市場受疫情衝擊，加以全球物流嚴重受阻，需求可能遞延釋出。

中國擬申請加入 CPTPP 中國商務部：已提出正式書面申請

中國商務部 16 日) 宣布，已就加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》(CPTPP) 正式提出書面申請。

CPTPP 前身為《跨太平洋夥伴關係協定》(TPP)，2017 年美國宣布退出後正式更名，並由澳洲、紐西蘭、日本、加拿大、新加坡、墨西哥、秘魯、智利、馬來西亞與汶萊 11 國共同簽署。

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陸版雷曼兄弟拉警報 我金融業對中國曝險 2.5 兆元

中國房地產巨頭恒大集團債務風險不斷攀高，被視為是陸版的「雷曼風暴」，金管會 16 日公布我國整體金融業對中國大陸曝險總額約 2.5 兆元。

金管會統計，國內銀行、證券、保險業共計對恒大曝險金額僅 22.13 億元。不過若擴大統計對中國大陸的曝險，截至 6 月底為止，銀行業對中國大陸曝險金額為 1 兆 4655 億元，占上年度結算淨值的比重為 37.1%。其中包括授信 1 兆 4 億元及投資 4557 億元。

富邦金金併 11/5 股臨會 日盛金將申請下櫃

國內首樁金金併新進展，富邦金 16 日董事會通過合併日盛金，將與日盛金進行現金合併，富邦金也決議，將在 11 月 5 日召開股東臨時會提請股東通過合併案，將創下「金金併」歷史里程碑，日盛金也將在該日申請終止櫃檯買賣等事宜。

面板價格轉跌 群創董座：9 月已適度調整產能因應

第三季面板報價轉跌，面板大廠群創董事長洪進揚 17 日出席活動表示，面板價格波動屬於正常現象，群創因應上游材料、缺櫃、塞港等問題，9 月即動態調整產能配置，第三季展望將小幅下修，但強調下半年基本需求都仍在。

受面板報價進一步下滑影響，洪進揚坦言，8 月市場仍平穩，但 9 月開始市場變化較大，目前來看第三季展望將有小幅調整，較原先量價都看增 1-3% 下修，主要就是反應價格變化，出貨則預期第四季才會有調整。

網家引資開發金、中華電 預計募集 10 億元資金

國內大型電商集團 PChome 網家 17 日宣布將引進策略投資人開發金、中華電、廿一世紀數位經營團隊，參與認購私募普通股，預計募集 10 億元資金。

網家表示，為有效整合資源並強化合作綜效，此私募普通股案完成後，將投資約 21.6 億元及股份交換子公司拍付股份，取得廿一世紀數位約 50% 股份暨控制權，預計今年 10 月完成交易，未來將拓展在金融服務、大數據、人工智慧科技的發展。

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