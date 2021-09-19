〈Q4產業景氣〉LED廠大啖蘋單 出貨放量營運登全年高峰

蘋果新品陸續上市，下半年進入拉貨旺季，相關供應鏈也大啖蘋單；富采投控 (3714-TW) 為 iPad、MacBook Pro 的 Mini LED 背光元件供應商，光磊 (2340-TW) 則供貨 Apple Watch 7 感測元件，受惠蘋果拉貨動能升溫，富采、光磊第四季營運同步看旺。

富采為蘋果 iPad 和 MacBook 主要 Mini LED 背光元件供應商，受惠 iPad Pro 產品量產出貨，今年 3 月以來營收逐月走高，且傳出蘋果採用 Mini LED 面板的 MacBook Pro 將在 10 月上市，雖然先前傳出供應鏈良率問題，但已於 8 月開始拉貨，也再推升富采 8 月營收衝上 35.38 億元，創新高。

富采第二季 Mini LED 營收比重已超過 20％，隨著 iPad 與 MacBook Pro 出貨持續放量，第三季營收比重可望再向上攀升，且由於筆電面板的 Mini LED 用量高達上萬顆，在筆電產品擴大出貨下，富采第四季也將持續攀峰。

為因應客戶需求，富采計畫第四季至明年第一季，擴充整體 Mini LED 前段與後段產能，擴產幅度將達 2-3 成，明年透過移轉中國 LED 產能，全年目標擴產幅度上看 5 成。

光磊去年打入蘋果 Apple Watch 供應鏈，同時提供感測元件的光電二極體 (PD) 及 LED，成為蘋果 Apple Watch 傳感器主要供應商。雖然先前傳出 Apple Watch 7 系列面板模組品質遇到問題，但已獲解決，蘋果也宣布預計今年秋季末上市。

光磊目前在穿戴式裝置感測元件市占率達 5 成，下半年隨著蘋果等穿戴式客戶新品進入拉貨旺季，營運動能升溫，營收可望逐季成長，毛利率也將優於上半年。