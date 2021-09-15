儘管汽車晶片供應短缺 南韓8月汽車出口仍增長4%

根據南韓產業通商資源部在週三 (15 日) 公布的最新數據顯示，儘管全球汽車晶片短缺，但由於電動車等高階車型的銷售強勁，南韓 8 月汽車出口仍年增 4%。

數據顯示，南韓 8 月份汽車的出口量達到 135,871 輛，較去年同期增加 4%。以價值計算，出口額增長 17%，達到 30 億美元。

該部門在一份聲明中表示：「由於疫情在東南亞地區持續蔓延，有越來越多的汽車製造商面臨車用晶片斷貨的危機。然而，南韓車廠的表現相對較好，因為他們透過供應鏈管理，最大限度地降低了供應鏈中斷的情況。」

數據顯示，在此期間，南韓對北美的汽車出口額下跌 12% 至 12 億美元，但是對歐盟的出口額猛增 64%，達到 5.66 億美元。南韓對東歐和中東的汽車出口也分別增長了 60% 和 46.4%。

報告中將整體汽車出口成長歸因於自環保車 (eco-friendly cars) 的強勁表現，8 月份的出口量年增近一倍，達到 30,000 輛。

從各品牌來看，現代汽車 8 月份的汽車出口增長 6%，達到 56,392 輛，主要受益於主力車型的強勁銷售，包括 Sonata 及小型 SUV Kona。

現代汽車子公司起亞的汽車出口也增長了 13.3%，達到 60,000 輛，主要受惠於 SUV Sorento 的強勁銷售。

但是， 相較之下，由於汽車晶片短缺對生產造成嚴重打擊，韓國通用 8 月的出貨量幾乎減半，下降 43.2% 至 12,258 輛。

陷入財務困境的汽車製造商雙龍汽車 8 月份的出貨量則逐漸正常化，出口量增加了一倍多，達到 2,814 輛。

8 月份，南韓國內汽車產量為 234,893 輛，較去年同期僅增長 0.7%。由於新冠肺炎疫情和工資談判等問題，部分當地生產線暫時停工。南韓當地汽車銷量達 130,397 輛，年減 3.3%，部分汽車因晶片短缺而未能按時交付。