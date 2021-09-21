〈外幣投資術〉美元資產價值面偏貴 趁匯率看升加碼有眉角

中國信託銀行表示，雖然預期美元第 4 季將較為盤整，然美國貨幣政策正常化的趨勢將持續，美元資產未來仍將具利差吸引力，故投資人可適度增加美元資產的配比。惟多數美元資產價值面已有偏貴疑慮，投資人應更重視資產配置，避免將資產重壓在特定的投資標的上。

至於美股投資，凱基銀行則表示，雖然美股最容易獲利的美好時代已經過去，且預期美股可能有一波藉機獲利了結修正。但是，縮債已在預期，且全球資金仍然豐沛，股市若出現急跌修正，應會吸引投資人低接買盤進場，故維持審慎樂觀的看法。

凱基銀行進一步指出，產業選擇建議如 iPhone 13 的科技業、防疫需求的生技業等兼具前景及題材的產業；債券方面，則建議選擇與股市相關性較高、利率風險相對較低的高收益債，以領息作為投資收益來源並中長期持有為佳，至於貨幣配置，宜適度增加美元比重，並減少持有新興市場貨幣。

中國信託銀行也表示，想以美元作為投資工具，對於不同屬性的投資人，有不同的風險承受能力與投資目的，投資策略也不盡相同。

若以追求金流為目的，但投資屬性偏向保守 / 穩健型的投資人，中國信託表示，面對低利但通膨升溫的環境，可適度提高風險胃納、布局優質高收益債，並同步搭配債信穩定且利率風險影響有限的投資級短債或亞債，來平衡整體部位的波動風險。

至於以追求金流為目的，且投資屬性偏向成長 / 積極型投資人，除前述的優質高收益債，另可增加高股息基金或 ETF，參與股市上漲機會及企業獲利所帶來的股利收益；如果是專業投資人，能夠承擔更高風險，可考慮搭配固定配息型不保本架構的結構型商品，期間內領取固定配息，並在一定的下跌幅度內換取適當保護。

中國信託銀行進一步指出，若以追求資本增長為目的，且投資屬性偏向成長 / 積極型投資人，則建議以趨勢型產業為主，尤其疫情催生「無接觸」經濟，具有技術領先與應用的產業如科技、醫療、網路消費與物流等加速整合與運用，此一趨勢恐怕不會因疫苗問世而遭扭轉，可納入這些產業於配置中長線布局。

此外潔淨能源意識抬頭及各國法規促使加速調整，相關 ESG 題材、電動車、環保能源等議題已為長期趨勢，也可適度將相關標的納入配置，採取拉回分批買進策略，避免過度追高及部位過度集中風險。

中國信託銀行表示，現階段市場游資甚多，資金追逐標的及類型相對集中，唯有透過分散配置才能在資產輪動中達到配置績效的穩定性，而股票部位相對偏高者，也可適度納入投資級短債或亞債建立槓鈴式策略，降低資產相關性，以控制整體部位波動風險。