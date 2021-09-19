〈五倍券來了〉銀行搶五倍券信用卡綁定商機 回饋最高上看十倍

五倍券數位綁定 9 月 22 日起開跑，銀行為搶占信用卡市場也陸續釋出加碼優惠，包括台北富邦、玉山、聯邦、華南、一銀、台新、星展等多家銀行加碼優惠陸續出爐，綁定信用卡搭配早鳥優惠，最高可將五倍券翻倍變成十倍優惠。

以台北富邦銀行來說，今年的五倍券信用卡綁定不用登記抽獎、不限卡別、不設任何新舊戶和使用限制，早鳥綁定最高可享 2500 元刷卡金，若與卡片原本權益合計，則可拿到最高價值 3250 元的回饋金。

根據北富銀規劃，這次五倍券綁定提供 2 萬名早鳥名額，只要以富邦卡綁定數位五倍券並依政府規定消費滿 5000 元，每綁定 1 人即可獲得 500 元刷卡金，共同綁定 5 人刷卡金可提高為 2500 元。另外，北富銀還另外提供 8 萬個名額，每綁定一人可獲得 250 元刷卡金，共同綁定 5 人可合計獲得 1250 元刷卡金。

玉山卡友 22 日起到 26 日期間，將五倍券綁定玉山信用卡，早鳥可享「7-ELEVEN 現金抵用券 300 元」，每增加 1 位共同綁定者，可額外獲得「7-ELEVEN 現金抵用券 300 元，合計最高回饋 1500 元。

玉山銀行表示，數位綁定刷卡消費除享原卡片回饋外，數位券再享 1% 現金回饋，且每增加 1 位共同綁定者額外加碼 1%、增加 2 位共同綁定者額外加碼 2%，依此類推，最高享 5% 回饋。

華南銀行信用卡綁定五倍券方案，最高享 500 元回饋，共同綁定每戶加碼 200 元及新戶綁定再加碼 300 元回饋。

華銀表示，持卡在 PCHOME 線上購物、MOMO 購物、YAHOO 購物等電商消費分期滿額並完成登錄，回饋金最高可達 5000 元，搭配五倍券活動綁定華南卡最高 500 元回饋，透過信用卡綁定放大五倍券效益。

聯邦銀行早鳥綁定卡友，可獲得 1000 元刷卡金，讓原本 5000 元額度直接放大為 6000 元，聯邦銀行表示，數位綁定除了可享加碼 1000 元，還有機會獲得政府加碼的 500 元好食券，最高可得 1500 元回饋金。

一銀的五倍券加碼方案，提供綁定信用卡限量 5 萬名「振興有禮綁定送 300 元 」，指定卡片加碼 200 元，限量 1 萬名。

另外，搭配「瘋振興」一系列刷卡活動、「分期抽抽樂」最大獎 5000 元刷卡金等，最高有機會狂領 12350 元。

一銀表示，「分期抽抽樂」是於振興期間刷一銀卡單筆分期達 3000 元享抽獎機會，筆筆有獎，最小獎 50 元刷卡金，還有機會抽中最高 5000 元刷卡金，5 倍立即變 10 倍。

