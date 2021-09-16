美元指數上揚 英鎊和歐元迎接 CPI 數據考驗

美國周二公布消費者物價指數 (CPI) 略低於市場預期，市場認為通膨壓力正在緩解，仍 有望在年底前開始縮債。英鎊和歐元也分別將於周三和五面臨 CPI 數據考驗。

本周，西方三大經濟體消費者物價指數 (CPI) 重磅來襲。 美國勞工部周二發佈的數據顯示，8 月 CPI 較上季上漲 0.3%，略低於市場預測的 0.4%， 為 1 月以來的最小漲幅；8 月核心 CPI 較上季僅上漲 0.1%，為 2 月以來的最小增幅，也低 於預期的 0.3%； 市場認為這些數據意味著通膨壓力可能正在緩解，使美國聯準會有更充裕的時間考慮縮 減購債問題。數據發佈後，富拓美元指數應聲跳水，但之後逐步回升，收復全部跌幅。

雖然整體通膨表現低於預期，但物價上行壓力依然存在，8 月 CPI 與去年同期相比上漲 5.3%，已經連續 4 個月保持 5% 以上成長。正因如此，美元多頭繼續看好美元，因為相信 聯準會仍有望在年底前開始縮債。 美元震盪後持穩，同樣面臨 CPI 數據考驗的還有英鎊和歐元：

• 9 月 15 日（周三）：預計英國 8 月 CPI 較去年同期上漲 2.9%，較上季上漲 0.5% • 9 月 17 日（周五）：預計歐元區 8 月 CPI 年率終值可達 3%，月率攀升 0.4%（初值 已於 8 月 31 日公佈）

為什麼市場高度重視通膨前景？ 最明顯的原因是，投資者希望確保自己的財富不受通膨侵蝕的影響。他們希望保持購買 力，這也意味著他們要求的投資回報必須至少高於通膨率。 從更直接的角度來看，通膨前景是央行決定政策行動時機的一個關鍵考慮因素。 總體而言，如果各大央行開始退出各自的刺激措施，那麼將引發股市獲利回吐，同時推 高美元匯率。基於這個邏輯，美國在 8 月 CPI 成長回落，使聯準會縮債緊迫性下降，美元 下意識走軟，不過這種反應很快平復。

總體來說，自從聯準會開始討論縮減購債規模以來，衡量美元相對於其他主要 G10 貨幣 表現的基準美元指數 (DXY) 不斷上行。

歐洲方面，歐洲央行回歸政策正常化步伐被認為落後美國聯準會。在這樣的背景下，歐 元步履蹣跚，最近勉強維持在 50 日均線上方，難以突破 1.19 大關。

相較歐洲央行在收緊貨幣政策方面的謹慎態度，英國央行相對鷹派，這也解釋了今年歐 元兌英鎊走勢一浪低過一浪的原因。

市場預測，英國央行將比聯準會更早升息（利率期貨顯示英國央行 2022 年 5 月升息的蓋 率為 81%，而聯準會在 2022 年 12 月升息的基率為 77%）。因此，今年到目前為止，英 鎊仍然是相對於美元表現最好的 G10 貨幣，英鎊兌美元年內上漲了 0.94%。今年以來，英 鎊兌 G10 貨幣全線走強。 不過，從短線看，英鎊兌美元剛剛形成了 “死亡交叉”，即 50 日均線下穿 200 日均線， 這種技術形態預示後市有下跌空間，也就是說英鎊兌美元可能進一步回吐年內漲幅。

總體而言，如果未來幾天英國或歐元區發佈的 CPI 數據高於預期，可能使各國央行更加接 近調整貨幣政策。如果英國央行更趨近政策正常化，則可能刺激英鎊上漲；如果歐洲央 行行動速度更快，歐元則會受到提振。 另一方面，若通膨數據不及預期，顯示通膨壓力減弱，那麼各經濟體的貨幣也會面臨一 些下跌壓力。

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