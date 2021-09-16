種下零成本股票 持續長出股利股息

文．蔡武穆

少子化現象，造成許多流浪教師，這把火延燒到大學，在大學任教的江季芸有感於未來的不確定性，開始投資理財，她為自己打造一個股票的「開心農場」，波段價差加上息收，五年下來已經超過千萬收入。

江季芸是以目前在大學教書的年薪一百萬來算，如果有一天不再任職，是否同樣也有一百萬的收入，為自己訂下「十年計畫」，打算十年後以領息收入取代目前任教的薪水。

她分享，常聽到一些長輩，退休後回鄉下種菜養鴨，過著自然純樸的田園生活，於是就把自己想像成是一個農夫，股票就是農田裡會下蛋的雞鴨或可以結果的蘋果、芭樂樹，有穩健的股票資產，就會源源不斷生出股利股息，獲得財務安全的保障。

股神價值投資法再進化

這當中，她不斷閱讀財經書籍，研究巴菲特的價值投資及存股的技巧，某次看到陳重銘書中提到有一位長輩以中信金賺進大筆財富後遊山玩水，便鎖定中信金伺機進場。

二○一五年八月中國爆發股災引發全球股市下跌，九月份中信金從二十四元跌到十八元，她一路買進到二○一六年一月，共買了一八五張，均價十六元，隔年中信金配息○．八一元、配股○．八一元，領了將近十五萬元的股息和十四．八張股票，為湊整數，她再買進二百股零股，等於擁有二百張中信金。

正打著如意算盤，如果隔年中信金繼續配息○．八一元、配股○．八一元，二○一七年就能再增加十六張股票，並領到十六．二萬元股息，便能「複利」成長下去，十年之後，就能達到每年一百萬元的領息目標。

然而，人算不如天算，二○一七年中信金公布不配股、只配息一元，如此一來，二百張股票只能領到二十萬元的股利，若要在十年內達到一百萬元的股利，需要一千五百萬到二千萬的本金，而她目前的本金只有三百萬，根本無法達成。

收回本金 賺得價差及股利再投入

山不轉路轉，她心想，過去兩年的投資經驗，慢慢有選股的能力，於是把手中二百張的中信金賣掉一五八張，回收三百萬元本金，剩下四十二張「零成本的股票」繼續生息，「開心農場」從此開張營運。

抽回本金的三百萬元，江季芸轉化巴菲特價值投資法，以「波段價差＋股利再投入」模式進行操作，漲三成即賣出，收回本金之後，所賺得的價差及股利再投入股市，透過零成本股票再進行生息滾利，到去年為止，資產已達一千三百萬，年領六十萬的股息。

舉例來說，二○二○年二月，她從三七．五元持續往下買進盟立，最低價買在二五．五元，共一五一張，總成本五○三萬元，新冠疫情爆發，股市Ｖ型反彈，盟立在除完權之後，股價來到五一．一元，她便賣掉九十九張股票，收回本金五○三萬元，在開心農場種下五十二張零成本股票，繼續孳息。

或是把價差拿去買有利基的個股，例如，二○一九年她以一○一元進場買進二十張宜鼎，成本約二百萬元，股價漲三成到一三二元時，有感於股市過熱，便把宜鼎全部賣掉，所得二六○萬元，扣除本金二百萬元，波段價差獲利六十萬元再投入二○二○年的盟立。

有利息保障 沒漲也抱得住股票

凡走過必留下痕跡，五年下來前後操作盟立、艾訊、聯華、長興、創見等十幾檔個股，都是種下「零成本的股票」，目前扣除五百萬本金，其他八百萬資產都是零成本且可繼續生息的股票。

江季芸特別重視股利，對她來說，買進一檔股票不會生現金 (股利)，等同於負債。一個好的公司前提一定要有一個好的股利政策，等到價格來到相對低點就可以進場布局。

羅伯特．清崎《富爸爸窮爸爸》一書說，「窮人買進負債，富人買進資產，中產階級則買進自以為資產的負債」，用白話解釋，「資產就是買了這件東西，現金會源源不斷的流進你的口袋，相對地，買了這件東西，錢會不斷從口袋掏走，就是負債」，成為她的選股信念。

她認為，買在歷史低點，有的股價很快上漲，有的可能需要冬眠二至三年才會甦醒，如果股票無法在短期內上漲，每年還是可固定領息，等同於資金定存在銀行生利息，有了利息保障，就抱得住股票，等待價格上漲。

週期循環看月線 進出場看周線

選股的第二原則是，股價必須有週期性的循環。江季芸是以月線為基礎，快速檢查股價是否有週期性的循環，預測目前股價是處於歷史相對低點或高點，當價格來到相對低點時，就會有信心買進。她強調，自己並不貪心，股價漲三成即賣出，賣出後就算股價繼續漲也不懊悔，因為已經賺到應有的利潤。

「週期循環看月線，進出場則看周線」，因為月線列出近十年的區間，範圍有點太廣，會和目前的時空背景產生隔閡，周線範圍是最近三至四年的期間，剛好可以呈現一個到一個半的循環，會更貼近目前價格的走勢，找出買賣點。

以盟立為例，盟立過去有兩個 cycle，第一個 cycle 低點從二○一七年五月三十七元漲至二○一八年一月的五十七元，此後反轉直下，波段漲幅五成以上。第二個 cycle 低點從二○一八年十月約三十七元漲至二○一九年四月五十元反轉向下，波段漲幅三成以上，她便以第二個循環為依據找出進出場的價格，如果價格有在相對的歷史低點，再看看 KD 值是否低於二十且黃金交叉，兩者都符合，就會安心買進。

江季芸補充，如果 KD 值低於二十且黃金交叉，但價格好像不在相對低點，這時她會使用樂活五線譜來判斷。

樂活五線譜 判斷相對低點

樂活五線譜共有五條線，好像樂譜一樣，中間第三條粉紅色線條，代表平均價格，若價格低於第四條藍色線時，就可放心買進，但若高於第四條藍色線時，代表價格不是那麼低，這時她會耐住性子再觀望一下，透過這樣的雙重標準，雖然無法買在最低點，也會買在相對低點。

相對的，如果價格由下往上到第二條紫色線時，代表價格已經偏高，或已經接近第一條黃色線時，基本上是已經來到歷史高價，即可賣出，就能確保波段漲三成的獲利目標。

清楚一家公司股票的歷史價格走勢，當別人因害怕股價繼續下跌而開始停損出清時，就是進場撿便宜的好時機，正常狀況下，會有三成的報酬，如果是股災或黑天鵝逆襲，股價繼續下探，堅定越買越低，會意外帶來三成以上的超額報酬。

本金之外 所有股票都是零成本

江季芸從本金三百萬開始，過程中每年再存三十到五十萬元，累計本金將近五百萬元，目前股票資產加上保留進場的資金，已成長至一千三百萬。本金之外，所有的股票都是零成本，所以不會太在意股價的波動，只要股票還在帳戶裡，就會持續配發股利，再把股利投入股市，達到錢滾錢、利滾利的複利效果。

她坦言，「開心農場」的方法一開始有點慢，前三年資產增加幅度有限，但是到第四年、第五年之後，會突然感覺到複利效果、資金發揮連本帶利的成長威力，就像滾雪球一樣，起初從山坡往下滾時沒什麼感覺，幾年後猛回頭一看，這顆雪球已經越滾越大。同樣的，開心農場也需要從荒蕪開始悉心灌溉，當你看到雞鴨成群、枝枒茂密、農產豐收時，內心就會感到無比的充實。

來源：《理財周刊》1099 期

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