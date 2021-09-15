高盛看好英鎊升勢 匯豐呼籲保持謹慎

高盛本周發布報告，認為英國利率與英鎊匯率有向上機會，但匯豐銀行並不認同，認為英鎊存在風險。

高盛外匯策略師 Michael Cahill 指出，英鎊上行的一個關鍵驅動因素在於英國央行，他們似乎有意在未來幾個月升息。

英國央行總裁 Andrew Bailey 在 9 日透露，他認為現在已經滿足了升息的最低經濟條件，貨幣政策委員會的其他三位成員，包括副總裁 Ben Broadbent 也認同這一說法，表示升息比市場最初的預測更為接近。

外匯市場對一國未來利率環境的預期高度敏感，在升息預期下，通常帶來貨幣升值。在這一情況下，英鎊過去 5 天上漲，周二 (14 日) 兌歐元已經升至 1.1750，兌美元則一度升至 1.39。

高盛目前的基本預測是，英國央行將在 2023 年第三季度首次升息。Cahill 認可官員的說法，表示提前升息的風險已經提高。

相較之下，匯豐銀行歐洲外匯研究主管 Dominic Bunning 的新戰略簡報，則對英鎊持謹慎態度。

他表示，英鎊已經為英國央行提前於明年中升息定價，事實上，市場對此過度期待。

Bunning 說：「在我們看來，這會造成不對稱的下行風險。」

Bunning 認為，近幾個月英國數據發布的節奏變得放緩，反映出夏季經濟增長放緩。各種數據都強調了這一點，並在上周公布的 7 月份 GDP 上獲得證實。

儘管高盛暗示可能調高對英鎊的預估，但目前他們維持英鎊兌歐元預測不變，3 個月和 6 個月期的匯價預估為 1.165。他們對英鎊兌美元 3 個月預期為 1.41，6 個月為 1.45。

匯豐也維持此前預測不變，預計英鎊兌美元年底將跌至 1.34。