英國央行態度轉鷹機率高 英鎊可望反彈轉強

英國央行即將公布 8 月利率決議，市場預期利率將維持 0.1% 歷史最低水準不變，但研判央行可能立場轉鷹，屆時可望推升英鎊轉強反彈。

FXTM 富拓首席中文分析師楊傲正指出，即便英國央行利率按兵不動，但不排除可能在會後暗示縮減資產購買規模，並調升經濟和通膨預測，立場可能由鴿轉鷹。

英國央行 6 月決議雖承認全球經濟成長和通膨都比預期高，但與美國聯準會立場一致，強調經濟反彈和通膨高於目標後都會回落，言明不要「過早收緊刺激政策」，導致英鎊應聲下滑。

楊傲正表示，過去一個半月中，英國的經濟數據轉強，其中 6 月消費者物價指數 (CPI) 已達 2.5%，5 月所發布的 2021 年通膨率預期也達 2.5%，顯示通膨水準比英國央行預期更早達標。

另外，5 月 GDP 成長率也達到 3.6% 延續上漲形勢，儘管目前英國疫情未見好轉，但沒有大爆發的現象，這都讓英國經濟可望重啟復甦反彈動能。

楊傲正表示，考量英國經濟表現比預期理想，近來有部分官員支持提前討論縮減刺激措施，其中副總裁 Dave Ramsden 就說「考慮收緊的條件比先前預期更早得到滿足」；也有官員也表示，隨著經濟反彈，央行可能考慮在未來一兩個月內結束刺激措施，遏制通膨。

楊傲正說，除了央行可能提出討論縮減買債的時間表外，本次決議也將更新經濟預測，其中 5 月英國央行已預期 2021 年全年 GDP 成長率達 7.25%，全年通膨為 2.5%，但因 6 月通膨已達到 2.5%，相信通膨預期需要進一步提升，經濟增長預期也有調升的可能，都有望提振英鎊上行。