關注是否會維持股市上漲、美元下跌的走勢

依然維持股市上漲、美元下跌的走勢

上週的股市市場對經濟復甦的期待感依舊很強，以歐美股為中心持續堅挺走勢。外匯市場中，因美國公債殖利率緩慢下跌的影響，美元持續受挫下跌。

【美元指數、S&P500、美國公債 10 年殖利率的走勢】

(資料來源: OANDA)

從美國公債殖利率的變化中可以看出，以剩餘期限是長期的公債為中心緩慢下跌。



【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【用 3D 圖表來看美國公債殖利率曲線圖的變化】

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

在美元 / 日圓圖表中顯示美國公債 10 年殖利率與日本公債 10 年殖利率之間的差中可以看出，隨著殖利率之間的差縮小，美元 / 日圓上漲的壓力就越大。



【美元 / 日圓與美國公債 10 年殖利率 - 日本公債 10 年殖利率相比較】

(資料來源: OANDA)

這週除了繼續關注美國長期利率、股市的動向以外，也需要關注歐中央行會議與經濟指標

這週的美國長期利率依舊是市場焦點。是否是繼續下跌，還是會反轉上漲，對美元的強弱和股市都會有影響。另外，也需要關注更新高價的歐美股市能否持續維持上漲基調。



歐洲在這週將會召開歐洲央行會議。因為在上次會議中剛剛決定加快疫情緊急購債（PEPP）速度，所在在這次的會議中改變經濟政策的可能性很低，但是拉加德總裁的發表講話內容等也有可能引起歐元的過激反應，還需注意。



在經濟指標中，將會發佈美國的成屋銷售等住宅相關的經濟指標，以及歐洲各國的 PMI 初值，能否維持良好數據成為焦點。



另外，英國的消費者物價指數、僱用人數、零售銷售等重要經濟指標也將會發佈。如果可以確認到經濟有所復甦，將會成為支撐英鎊上漲的材料。

主要貨幣的強弱

上週的外匯市場，除了美元全面下跌以外，加元和瑞郎也相對比較疲弱。而另一方，強勢上漲的貨幣除了澳元、紐元的大洋洲貨幣以外，前一周比較疲弱的英鎊也開始有所反彈。



【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

(資料來源: OANDA)

從近 30 天的主要貨幣的強弱圖中可以看出，美元繼續下跌，在最近大洋洲貨幣開始出現反彈。但是，整體的強弱幅度在縮小。



【近 30 天主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖】

(資料來源: OANDA)

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近 30 天國際指數強度比較圖

美國市場



上週也因對 FRB 強勁的貨幣寬鬆政策、針對新冠肺炎的追加刺激經濟方案、基礎建設等政策的期待感很強，US500 等再創歷史新高。

(資料來源: OANDA)

歐洲市場



歐洲的股指和美國股市一樣持續走強，創歷史新高的產品也開始增加。

(資料來源: OANDA)

亞洲・大洋洲市場



上週的亞洲、大洋洲的股指，與歐美的股指相比雖然創新高的產品不多，但是整體上都維持了強勢上漲的走勢。

(資料來源: OANDA)

主要金融產品的相關性分析

從上週的主要美元直盤產品的相關性來看，雖然高低不同，但是主要貨幣對美元的走勢大概相近。



【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】

(資料來源: OANDA)

因上週市場是以美元為中心，所以美元 / 日圓和日圓交叉盤之間沒有一個明確的相關性，日圓的強弱也不明。



【上週的美元 / 日圓、日圓交叉盤的相關性】

(資料來源: OANDA)

從上週的主要貨幣和美國股指（此處顯示與股指代表 US500 的相關性）的相關性中來看，股市與美元直盤的相關性很高，可以看出股市上漲美元被拋，股市下跌買入美元。而股市與日圓交叉盤之間依舊很難找出明確的相關性。



【上週的主要金融產品和美國股指的相關性】

(資料來源: OANDA)

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

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