〈房產〉六都超市分布密度中和居第六 住宅交易最熱

居家周邊超市民生購物便利性，成為購屋重要指標，房仲統計全台六都行政區超市密度，其中前 10 名由新北市轄下的 6 個行政區攻下 6 名，新北市永和區位居榜首，其次是新北市蘆洲區、三重區，名列第 6 的新北市中和區則為前 10 名中交易最熱絡者。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，對住宅市場而言，超市遠近是決定生活機能重要因素之一，擁有較超商更多的產品選擇與更優惠的價格，也相對傳統市集在環境的衛生舒適度上更佳，且疫情下開始有更多人習慣在家自煮、減少遠距離移動，超市密度自然成為購屋者的考量之一。

統計顯示，全台六都中超市密度最高的行政區由新北市永和區居首，在僅 5.71 平方公里的行政區中，便有包含全聯、美聯社、家樂福等 30 家超市，即一平方公里就有至少 5 家以上超市，近一年住宅每坪成交價落在 45.2 萬元，也是新北市各行政區中最高者。

陳金萍說明，新北市永和區與台北市僅隔著新店溪相望，透過中正橋、福和橋、永福橋相連，距離台北市中正區或大安區都非常近，但開價卻僅約此二區的一半，且生活所需設施一應俱全，對於在台北就業的自住需求者十分有吸引力。陳金萍指出，目前中永和地區有捷運中和新蘆線、環狀線通過，預計 2025 年萬大線第一期也將開通，此區域與大台北各處往來都將更便捷緊密，優質的區位與生活機能讓永和區的購屋需求穩定，房價也相對有所支撐。

新北市蘆洲區、三重區則位居超市密度第二、三名，蘆洲近一年住宅單價約 34.3 萬元，三重近一年住宅單價則約 38.5 萬元。陳金萍說明，蘆洲、三重位處台北市西側，聯外道路多，連接北市就有中興橋、忠孝橋、台北橋、重陽橋四座橋，空間上也相較人口密度高的中永和更加舒適，生活機能也不錯，房價甚至更親民，是以台北為生活重心者的入手好選擇。

陳金萍指出，除了現有的中和蘆洲線、機場捷運，未來北環線也將通過此區，同時還有二重、仁義重劃區逐步開發，而年底將動工的新北市政府第二行政中心也可望能為先嗇宮捷運站周邊帶來利多，都為該區房市帶來激勵作用。