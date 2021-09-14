明日台指期結算大盤將何去何從 專家這樣解讀

[大盤動向]

台股受到昨日美股反彈激勵，早盤開高近 100 點，最高來到 17,529.47，隨後賣壓出籠，終場收 17,434.90，下跌 11.41 點 (-0.07%)，成交量為 2,572 億元，三大法人合計買超 65.51 億元，而台指期未平倉方面，如我昨日所說，前五大交易人通常會在每月的期貨結算日回補空單，今日未平倉口數翻紅，而外資則是幾乎與昨日持平，為 15,368 口未平倉空單，明日台股預計波動會較大，就技術面來看，量能持續萎縮，指數連 3 日站穩季線，5、10、季線開始糾結，後續需要一根帶量紅 K 棒突破盤整區間，才可確立漲勢，量能至少要 3,000 億以上。

[類股動向]

觀察資金流向，電子比重維持在 4 成左右，整體電子指數約維持在平盤附近，而航運及鋼鐵則分別下跌 4.14% 及 1.61%，成交比重分別為 21%、8%；在電子權值股方面，晶圓雙雄領跌，僅鴻海、聯發科勉力撐盤。

航運方面，如我昨日所說，簽長約不是獲利保證，如同現在航運營收跟運價齊創新高，股價不也一樣頻頻破底，航運想要回到前高，必須要讓市場資金看到航運未來的成長性，但以目前情況來看，明後年運價能維持目前水準就已經是超乎預期了，所以就算航商釋出凍漲訊息，股價仍是不為所動，甚至持續破底。

而電子族群方面，今日互有漲跌，在車用電池方面，算是今日買盤重心，# 力凱 - KY 大漲 9.37%；# 聚和大漲 4.55%；# 康普上漲 2.67%，IC 設計族群呈現兩樣情，龍頭 #聯發科領漲 2.16%，矽智財 (IP) 廠智原、力旺、M31、創意獲得資金追捧，今日都有 2% 以上漲幅；近來爆發違約交割的 MCU 股新唐，投信持續結帳，股價大跌逾半根停板。電子股仍為主流，近期看好營收逐月創高的銅箔基板業者如 #金居、# 聯茂等，預計將會再調漲的晶圓代工族群，還有高速傳輸族群，以上這些有拉回其實都可再買進，因為這些都是下半年的趨勢。

更多盤中即時資訊請點擊以下連結加入社群

本日盤後影音連結如下↓↓↓

[今日盤後影片] : https://youtu.be/efJT_UV07Ps

[專人諮詢] : 02-2542-9977

[Google 表單] : https://forms.gle/GzsC2EydUSTsHLM29

[Line@官方粉絲帳號] : https://reurl.cc/GmQrr3

[官方 Telegram 群組] : https://t.me/cccwin888

[YouTube 頻道] : https://lihi1.com/eS0vG

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險