操盤手看台股：節前壓縮 場內資金正流入兩族群

隨著當沖示警新制，導致內資退場，現階段台股日均量已由 4500~5500 億元，降至 3000~4000 億元；近日在中秋連假將至下，部分資金離場觀望，日均量更是降至不到 3000 億元。如此量能反應在股市，即是多數股票不太動，僅有資金流入的部分族群能夠個股表現，台股也於季線附近震盪。目前 9 月份月 K 線的高點 17633 點及低點 17122 點已成為一個短期區間帶，近日先觀察中秋連假前，押寶買盤能否推升指數越過當前 9 月高點 17633 點，進而為節後行情先留下伏筆。

近日部分資金因連假而離場，而留在場內的部分資金持續在半導體供應鏈找機會。先前提到全球晶圓代工產能吃緊，台積電、聯電、世界先進等持續調漲代工價格，這對於以晶圓價格計算權利金收入的 IP(矽智財) 股營運有利，不用擔心代工成本墊高的問題，果然 IP 股成為目前資金進駐的方向，如力旺、M31、創意、智原、還有興櫃的巨有等，近日量能都持續放大，股價呈現震盪走高，可持續留意。

現階段許多化工股及電子材料股由於搭上半導體材料概念，特別是一路看好第三代半導體，由於在車用及 5G 領域的未來成長性可期，也成為短期資金進駐的標的。過去電子上游材料一直是科技業發展不可或缺的一部分，但因相關供應鏈多數存在於化工股及塑化股，市場認同度相對較低；這次隨著半導體產業缺料，加上市場缺乏半導體的新題材，相關供應鏈的重要性提升，當然吸引了資金流入。

半導體相關的化工股，例如中華化：受惠用於半導體的電子級硫酸出貨持續成長，並且投入研發車用電池材料，近日股價創高。永光：投入開發碳化矽基板拋光製程的拋光液，市場傳出已小量出貨給矽晶圓廠，近日股價走強。越峰：開發出用於車用功率半導體元件的碳化矽粉末，近日股價也走高。後續還可觀察的如勝一：受惠工業級與電子級溶劑銷量穩健成長，8 月營收創歷史新高，近日股價有買盤進場點火。光洋科：切入半導體靶材有成，日前傳出已通過台積電驗證，近日股價也墊高。對於一個操盤手而言，資金流入的族群當然要留意，只是由於漲勢集中僅在少數股票，後續一旦震盪，幅度不會小，操作要沿著上升趨勢線來觀察。

日前提過國際鋼市供給吃緊，全球鋼價看漲，中鋼預計開出的 10 月和第 4 季內銷盤價看漲，後續營運要追蹤。先前中鋼在全球鋼價走高之際，為了協助穩定物價，第 3 季盤價僅開小漲或持平，當中存在著讓利色彩；而這次在進入第 4 季需求旺季下，中鋼高層已表示第 4 季盤價「沒有跌價空間」。中鋼的盤價對於下游業者其實是成本，成本若上揚能否轉嫁給客戶有待觀察；故這次一旦確認調漲，中鋼本身及中鋼集團旗下個股將會比其他鋼鐵股更值得留意，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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