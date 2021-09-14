張志誠觀點－半導體製造必不可少的材料是什麼？化學奇兵立大功

昨日美股三大指數那斯達克續弱向下測試月線支撐，費城半導體指數則碰到 5 日和 10 日線後反彈回升留下影線，但 K 線看並不算強勢，道瓊指數則反彈向上測試 5 日均線的下彎反壓。本週台股三項重要事件，蘋果新品發表會，16 號台積電除息，4 天中秋連假，預期這週台股將繼續量縮，投資人觀望意味濃厚。

化工指數 (TSE30) 連 4 漲突破了季線，是 9 月以來類股族群裡算偏強勢的一塊。

疫情的衝擊加速了政府、教育、工商業界和一般大眾數位轉型的壓力，數位轉型的趨勢下帶動了半導體、光學產業需求成長。隨著外資調高晶圓代工廠的目標價，世界 (5347-TW)、台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、力積電 (6770-TW) 也帶動了半導體供應鏈和週邊產業的熱度，其中半導體製造過程不可或缺的電子化學品是近期盤面上很強勢的類股之一。

中華化 (1727-TW) 電子化學品比重由去年 21% 提高到今年上半的 27%，目前國內市佔約 17%，隨著產能利用率提升比重有機會拉升到 30%，EPS 連續 3 季正成長。股價漲勢驚人，指標已進入高檔超賣區，建議待回檔修正指標降溫可注意。

永光 (1711-TW) 積極開發電子化學品市場並跨入第三代半導體，開發碳化矽（SiC）基板拋光製程的拋光液，且經總經理證實已開始小量出貨給矽晶圓廠，現階段電子材料佔營收比重約 13%，雖然國際大廠的競爭仍然激烈，但在台灣和全球半導體後續成長動能加持下，電子材料營收比重有機會繼續拉升。EPS 連續 4 季成長，股價連續兩根漲停板，指標進入高檔超賣區，建議待回檔修正指標降溫可注意。

勝一 (1773-TW) 主要從事生產溶劑產品，是台灣第 2 大溶劑廠商，廣泛應用於工業及電子領域。EPS 連續 5 季正成長，下半年是下游半導體客戶的傳統旺季，且針對部位客戶的報價順利調漲，工業級和電子級溶劑需求成長，8 月營收年增 65%，今日股價出量漲停板，指標進入高檔超賣區，建議待回檔修正指標降溫可注意。

長興 (1717-TW) 特用材料和電子材料需求穩定，EPS 連 3 季正成長，需求穩定成長下也帶動 8 月營收年增 37.71%，股價連續量增三連紅，指標進入高檔過熱區，建議待回檔修正指標降溫可注意。

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